Marcus uddannet konditor i Karise Bageri

Marcus var i forvejen udlært bager og ville gerne supplere med konditoruddannelsen for at være faglig bred og dermed en attraktiv arbejdskraft.

Marcus er meget passioneret og detaljeret i sit arbejde, og det afspejles både i hans viden og håndværk, samt i en meget flot svendeprøve. Ud over at træne i konditoriet, har Marcus også trænet flittigt derhjemme med råvarer af bedste kvalitet.

- Jeg er glad for at uddanne dygtige medarbejdere, og dermed bidrage til at sikre fremtiden for den danske bager- og konditorbranche. Jeg har derfor også fire nye elever under oplæring, slutter Michael Nielsen.