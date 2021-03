Mange var klar til at købe ind

- Det er godt, at vi må åbne igen. Jeg håber virkelig, at det hele ikke bliver lukket ned igen, fordi smitten breder sig. Det bliver godt, når alle kan få vaccinen, siger Erik Mejlby Nielsen, da han har ekspederet den første håndfuld kunder.

- Sådan skal det også være her i Faxe. Du skal ikke gå forgæves. Jeg leverer også tv og hvidevarer hjem, og vi har også et større opland, som kunderne kommer fra, fortæller Eik Mejlby Nielsen, der begyndte med radio tv i 1978, og 2015 skiftede han fra Expert til Euronics-kæden, der fører hårde hvidevarer.

- Sådan er det at handle med frimærker og historiske postkort. Det er online, vores forretning ligger, på www.fb-net.dk , så nedlukningen har ikke betydet noget for vores omsætning, siger Theis Jørgensen, imens han bærer kasser med nye varer ind fra sin bil.

- Udover i København er der på Sjælland kun os en butik i Roskilde, som handler med frimærker, fortæller Theis Jørgensen og finder et postkort frem med et sort/hvid foto fra Faxe Kalkbrud, hvor kalktogets vogne bliver fyldt op med håndkraft.

- Ellers har det bare været mig selv. Jeg har været her for at udlevere de varer, som kunderne forudbestilte, imens mine kollegaer var hjemsendt. Nu er vi klar til at få kunderne tilbage. Her er nye børnebøger og en masser mere legetøj. Vi har et bredt udvalg, siger Charlotte Hemmingsen.