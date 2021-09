- Sagsbehandlingen skal være korrekt, så Ankestyrelsen ikke bagefter kan ændre afgørelsen, siger Steen Petersen (DF). Foto: Cecilie Hänsch

Mange sager fejlbehandles

Faxe - 03. september 2021 kl. 10:34 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Der er en voldsom stigning i antallet af børnehandicapsager i Faxe Kommune, som Ankestyrelsen har omgjort.

I 2018 ændrede Ankestyrelsen 62 procent af Faxe Kommunes sager på børnehandicapområdet.

I 2019 var omgørelsesprocenten faldet til 30, men i 2020 ændrede Ankestyrelsen 11 af de 15 afgørelser, som borgerne havde klaget over på, svarende til hele 73 procent på børnehandicapområdet.

Billedet er bedre på socialområdet, hvor 25 ud af 71 indklagede sager i 2020 blev omgjort, svarende til 35 procent. Og det er bedre end i 2019, hvor omgørelsesprocenten var 42 på socialområdet i Faxe Kommune.

Mormoren til en 17-årig kvinde gør opmærksom på de høje omgørelsesprocenter i en e-mail, som hun sendte til alle politikere i Faxe Byråd 30. juni 2021.

Den 17-årige tilhører både handicap og socialsagskategorien.

Formålet med henvendelsen var at klage over, at Faxe Kommune ikke vil iværksætte og betale en såkaldt netværksanbringelse, som gør, at Faxe Kommune skal betale for, at den 17-årige bor hos sin mormor i Brøndby Kommune i stedet for hos moren i Faxe Kommune, da hun har psykiske problemer.

Ingen hjælp, du må klage Faxe Kommunes borgmester, Ole Vive (V), besvarede e-mailen 14. juli og skriver blandt andet at »Ankestyrelsen i december 2018 vurderede, at Faxe Kommune efter hjemgivelsen af X (barnebarnet, red.) støttede hende relevant med de foranstaltninger, der var iværksat.«

Der står også, at Faxe Kommune ikke kan godkende mormoren som netværksplejefamilie på baggrund af de oplysninger, der ligger i sagen, men at der heller ikke på nuværende tidspunkt er behov for at iværksætte en anden form for anbringelse af X, »da den private aftale om, at X bor hos dig, sideløbende med den støtte, X modtager, vurderes at kunne hjælpe X tilstrækkeligt.

Der er medsendt en klagevejledning, og avisen har talt med mormoren, som vil klage til Ankestyrelsen igen, fordi netværksplejen ikke er iværksat.

Byrådsmedlem Steen Petersen (DF) har kontaktet avisen for at tilkendegive sin holdning til sagen. Han siger:

- Det er så vidunderlig en historie. Hun (den 17-årige, red.) har selv afgjort sagen, ved at flytte ind til sin mormor. Et barn under 18 år har selv taget sin skæbne i egne hænder. Den her sag viser, at kommunen allerede tilbage i 2018 burde have foretaget en netværksanbringelse.

- Kommunen har truffet en beslutning, der er forkert. Som jeg læser reglerne, så er netværksanbringelsen billigere for skatteyderne end andre anbringelser. Sagsbehandlingen skal være korrekt, så Ankestyrelsen ikke bagefter kan ændre afgørelsen. Det slog vi fast i 17.4 udvalget, at vi vil have en korrekt sagsbehandling, siger Steen Petersen.