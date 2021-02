Mange køber genbrug på nettet

- Det er ud af en omsætning på 18.000 kroner, og det er ret pænt. Der er virkelig kommet gang i vores onlinesalg, hvor du ser et billede af den ting, du gerne vil købe. Så klikker du køb og får et afhentningstidspunkt, fortæller Maria Christiansen, der er leder af genbutikken i Karise, som har åbent for udlevering af forudbestilte varer mellem klokken 10 og 13 mandag, tirsdag og torsag. Og fra klokken 16 til 17 om onsdagen.

Når ud i hele landet

Der sælges tøj og brugskunst via Facebookopslag til butikkens faste kunder og personalet har endda oplevet, at folk tager turen fra både Sønderjylland og Nordsjælland for at købe og hente specifikke varer fra genbrugsbutikkens dørtrin.