I 2017 deltog Faxe Ladeplads lystbådehavn for første gang i Havnens Dag, her med de lokale brandfolk og søredningsbåden. Foto: Kathrine Harvey

Mange aktiviteter på Havnens Dag 9. juni

9. juni klokken 10 til 16 er der Havnens Dag i Faxe Ladeplads Havn med et hav af gratis oplevelser for alle, blandt andet kan man opleve traditionel sejlads, men også om en lang række nye og velkendte aktivitetsformer som fxor eksempel Stand Up Paddle (SUP), havsvømning og kajak.

- Vi tror på, at Havnens Dag kan være med til at åbne lystbådehavnen op for lokalbefolkningen, så det bliver mere naturligt for alle at benytte havnen med dens gode, spændende og hyggelige faciliteter som et socialt samlingspunkt, uanset hvordan man er tilknyttet på kryds og tværs, siger Gert Bøyesen, der er den lokale Vild med Vand-tovholder.