Se billedserie Dejligt at være her igen, sagde eleverne fra 5.X. Fotos: Torkild Svane Kraft

Man bliver kuk i hovedet af det her...

Faxe - 15. februar 2021 kl. 15:49 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen

Faxe Ladeplads: Det er dødsygt at vi ikke kan komme i skole. Sådan sagde en lille flok elever der ellers går i 5.X på Hylleholt Skole, da de trods hjemsendelse, kiggede forbi skolen i fredags.

Normalt ville de have været i skole, slået katten af tønden og hygget sig med fastelavnsboller og cacao - men det måtte de jo ikke år.

Og hvad gør man så, når man savner sin skole, og skolen savner sine elever? På Hylleholt Skole i Faxe Ladeplads inviterede de alle de store, altså dem fra 5. til 9. klasse, til at komme forbi skolen og få en lille hilsen med hjem, og for ikke at få problemer med forsamlingsforbud med videre, havde skolen sørget for at de store indfandt sig fordelt over hele dagen. Lige inden for døren i kontorfløjen stod skoleleder Linda Tadsen og sekretær Karin Bruun klar med en godtepose og en lille hyggesnak med hver enkelt elev. Og gensynsglæden var meget stor.

Kedeligt at være hjemme Udenfor, i den bidende kulde, mødte avisen nogle elever fra 5.X. De havde lige været indenfor, for at hente godteposerne, og stod nu og så på herlighederne, men det vigtigste var nu ikke indholdet i poserne, men det at skolen tænkte på dem, og gav dem et lille afbræk i en kedelig tid.

Og kedeligt det er det at være henvist til hjemmeskoling. Det var tydeligt at høre på eleverne.

- I starten var det fint nok, men det er det altså ikke længere, sagde flere af dem, og andre tilføjede at de savner klassekammeraterne, og at det er ulideligt at sidde og stirre på en computer hele dagen.

- Man bliver kuk i hovedet af det her, men dejligt at være her igen, sagde en dreng, og selv om han havde mundbind på, ligesom alle de andre, så kunne man fornemme det store smil bag mundbindet.

Det var rart at være tilbage på skolen, også selv om det kun var et kort øjeblik.