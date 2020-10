Når Malik Mabe er hjemme i USA lever han af at lave forskellige ting i træ. Blandt andet store skulpturer af dyr.

Malik er mester i motorsave og monstre

Malik Mabe har boet mange steder. Men rejsen rundt i verden har også været en rejse mod at blive kunstner. Nu bliver kunsten lavet med motorsav.

Malik Mabe er født i Grønland, har boet i Ejby ved Køge, på Lolland og nu i Tarp i staten Virginia, hvor hans amerikanske far kommer fra. Hans far bor nu på Lolland, hans mor i Haslev. Forvirringen er total. Og Malik Mabe har da også levet et liv med mange rejser. Nogle af dem inde i hovedet: