Malene Snedgaard er kommuneforeningsformand for Venstre i Faxe, og hun er ked af, at Lars Løkke Rasmussen valgte at trække sig som formand for Venstre lørdag formiddag. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Malene Snedgaard: Trist at miste så dygtig en formand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Malene Snedgaard: Trist at miste så dygtig en formand

Faxe - 31. august 2019 kl. 17:03 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en tydeligt rørt Malene Snedgaard, der lørdag kunne konstatere, at Venstre skal have ny formand. Både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen trak sig nemlig lørdag formiddag som henholdsvis formand og næstformand, og specielt afgangen af Lars Løkke har ramt Malene Snedgaard hårdt.

- Jeg ved ærlig talt ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er personligt rigtig ked af, at Lars (Løkke Rasmussen red.) ikke er formand mere, men vi må se fremad og finde ud af, hvad der skal ske nu, siger Malene Snedgaard.

Hun er kommuneforeningsformand for Venstre i Faxe og har altid været en af Lars Løkke Rasmussens erklærede støtter. Og det var faktisk også den afgående formand, der fik Malene Snedgaard ind i partiet.

- Det var Lars, der i 2011 opfordrede mig til at stille op for Venstre til et privat arrangement, hvor jeg havde ham til bords. Jeg meldte mig ind, og jeg har altid stået ved hans side lige siden. Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg står 100 procent bag ham, og jeg er glad for, at jeg har gjort, hvad jeg kunne, for at vi kunne beholde ham som formand, siger Malene Snedgaard.

Malene Snedgaard understreger, at Faxe-kredsen i Venstre har gjort, alt der var muligt for at beholde Lars Løkke Rasmussen på formandsposten, og hun er rigtig ked af, at det ikke lykkedes.

- Jeg kan bare sige, at jeg synes, det er trist, at vi mister så dygtig en mand på formandsposten. Lars er et fantastisk menneske, som jeg holder virkelig meget af, og han vil være savnet, siger hun.

Venstre står nu overfor at skulle have en ny ledelse på landsmødet den 21. september, og Malene Snedgaard vil ikke spå om, hvem der kommer til at være i spil.

- Jeg kommer lige fra et møde i hovedbestyrelsen, og der var en trist stemning, så jeg tror, vi trænger til at sætte os ned og samle tankerne, og så må vi forholde os til, hvad der sker frem mod landsmødet, siger hun.