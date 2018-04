Majbritt Egelund Rasmussen er ny bestyrelsesformand i Radikale Faxe. Privatfoto

Majbritt er ny formand i Radikale Venstre

Faxe - 07. april 2018 kl. 08:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fremover er der et nyt ansigt i spidsen for Radikale Venstre i Faxe Kommune. Majbritt Egelund Rasmussen er nemlig blevet valgt som ny frontfigur i bestyrelsen. Formandsskiftet skete ved den ordinære generalforsamling torsdag, hvor den nu tidligere formand Ulf Lindow valgte at gå af. Ulf Lindow fortsætter dog i bestyrelsen og hilser formandsskiftet velkommen.

- Formandsskiftet er en del af det generationsskifte, der lige nu foregår i vores forening, og jeg er fuld af fortrøstning ved angår fremtiden for Radikale Faxe, lyder det fra den afgående formand.

Majbritt vil som det første arbejde på at gøre Radikale Faxes politik mere synlig overfor borgerne i Faxe Kommune - og så vil hun skabe den fedeste politiske forening i Faxe Kommune.

- Jeg vil skabe begejstring over at være en del af vores politiske fællesskab, og jeg vægter sammenhold, dialog og respekt for forskelligheder meget højt. Både internt og eksternt.

Endelig er mit mål naturligvis, at vi får et mandat ved næste kommunalvalg. Med den opbakning til vores politik, som vi møder rundt omkring i kommunen, er jeg slet ikke i tvivl om, at det vil lykkes, siger Majbritt Egelund Rasmussen.

Bestyrelsen i Radikale Venstre i Faxe Kommune består af formand Majbritt Egelund Rasmussen, næstformand og kasserer Jimmi Andreasen, sekretær Morten Egelund Rasmussen og bestyrelsesmedlemmerne Ulf Lindow, Sean Littlewood, Torsten Petersen og Nicolaj Lund Jensen.