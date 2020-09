Mads Andersen (K) er genvalgt af Faxekredsen

- Jeg er stadigvæk socialkonservativ, og jeg skal ud og kæmpe for, at de stærkeste må klare mere selv, så vi kan hjælpe de svageste. Jeg skal kæmpe for vores dejlige Sjælland, og for at det stadig skal være muligt at komme rundt både med offentlig transport og i bil. Og sidst, men absolut ikke mindst, så vil jeg sætte fokus på vores sundhedssystem. Jeg vil have ét samlet system, så borgere i for eksempel kræftforløb ikke skal føle, at de bliver kastet rundt mellem sygehusene, siger Mads Andersen, der på 11. år er medlem af Køge Byråd, og han arbejder til daglig som selvstændig konsulent.