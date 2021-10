Team Faxe Håndbold har fået til opgave at afvikle U20/21-landskampen mellem Danmark og Island i Faxe Hallen 5. november klokken 19.00. Arrangørerne føler sig godt klædt på til værtsrollen, efter mange år som arrangører af Faxe Cup med flere tusinde deltagere. Billedet her er fra Faxe Cup 2017. Foto: Charlotte Thaysen

Måske spiller den nye Mikkel Hansen i Faxe 5. november

Faxe - 23. oktober 2021 kl. 15:31 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Faxe Hallen kommer til at danne rammen om et nordisk opgør af højeste karat, når det danske og det islandske herrelandshold i U21-klassen tørner sammen på håndboldbanen.

- Vi er sikre på det bliver en fremragende kamp med masser af stemning på lægterne, lyder det fra Team Faxe Håndbold, der står for at afvikle kampen.

Formand Kaare Niemann oplyser til avisen, at aftalen om at afvikle landskampen er kommet i stand "fordi vi har en relation til forbundet i Team Faxe håndbold". Nærmere vil han ikke komme ind på.

Han og foreningen glæder sig til at løfte opgaven, og håber at foreningen kan komme til at arrangere flere landskampe:

- Der er kun aftale om den ene håndboldlandskamp, men vi håber selvfølgelig på flere. Vi har ikke prøvet en landskamp før, så vidt jeg ved, men vi holder jo hver år Faxe Cup, hvor der kommer 1500 til 2000 mennesker over en weekend, så det går jo nok, siger han og tilføjer:

- Det betyder selvfølgelig for foreningen, at vi får travlt med at arrangere sådan en håndboldkamp, men det betyder forhåbentlig også, at vi kan samle en masse mennesker og få sat fokus på vores håndboldklub, så vi også kan få nye medlemmer.

Der er plads til knapt 500 mennesker i hallen, og Kaare Niemann regner med, at hallen bliver fyldt op 5. november.

Der vil nemlig være fri entré til kampen, som fløjtes i gang klokken 19.00.

Første på hjemmebane

Landstræneren for det danske U20/21-landshold hedder Arnór Atlason.

Håndboldkendere vil nok vide, at han har spillet for danske klubber som FCK og AG København, og så har han været en fast del af det islandske herrelandshold, med hvem han vandt sølv ved OL i 2008, og bronze ved EM i 2010.

Det er netop landskampene frem mod først træningsturneringen Scandinavian Open Championship (SOC), der afholdes i Norge til sommer, der tages hul på med kampen i Faxe. Bagefter venter EM, der ligeledes afholdes til sommer. Det danske U20/21 landshold kvalificerede sig til EM i 2022 med en femteplads ved VM i sommers.

- Vi har faktisk ikke mødtes siden sommerens VM, hvor vi lige nøjagtig missede semifinalerne. Nu skal vi i gang med træningen her 1. november. Vi træner i Ishøj, og så skal vi spille landskampe i først Faxe og bagefter Køge, begge mod Island. Så vidt jeg ved, så er det første landskamp på hjemmebane for holdet her, så det er meget specielt, fortæller landstræner Arnór Atlason.

Han er gået i gang med forberedelserne til kampene, men også til resten af deres karriere, forklarer han:

- Vi har en stamme med fra VM, men andre spillere kan da komme i aktion. På grund af corona var slutrunden sidste sommer dette holds første.Vi glæder os til at se flere spillere i aktion til landskampene, og vi glæder os i det hele taget til at mødes igen.

Island mod Island

Arnór Atlason startede selv karrieren som ungdomslandsholdsspiller på det islandske ungdomslandshold og nåede at spille på A-landsholdsholdet for Island i 13 år.

- Min fornemste opgave som træner er at gøre de unge spillere så klar som muligt til livet som seniorspillere. Målet er, at de kan komme på A-landsholdet en dag, siger han.

Det er da også en særlig situation at stå i, når han og resten holdet skal spille mod Island.

- Det er lidt specielt for mig at skulle spille mod Island, men jeg har det nu helt fint med at vi skal spille mod mit land. Jeg ser det som at vi skal spille nogle gode træningskampe mod et godt hold, og jeg håber på at se rigtig mange glade tilskuere på lægterne, både i Faxe og Køge, siger Arnór Atlason.