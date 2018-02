Må kommunen byde Lars at rense spildevandet?

Forhistorien er, at Lars Folmann som en af cirka 1500 grundejere i Faxe Kommune har modtaget et påbud om at forbedre rensningen af sit spildevand. Han modtog varslet om et kommende påbud i sommeren 2015 - og siden da har han kæmpet for at bevise at Faxe Kommune tager fejl.