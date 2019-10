Se billedserie Hediye Temiz (tv.) og Isra Rihani (th.) læser mellemøstens sprog og samfund på Københavns Universitet.

Send til din ven. X Artiklen: MSG-elever havde arabisk på skemaet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

MSG-elever havde arabisk på skemaet

Faxe - 06. oktober 2019 kl. 12:14 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De tyske grammatik-remser skal læres udenad, og korrekt udtale på fransk kan til tider kræve en fleksibel tunge, men det ligger trods alt tættere op ad dansk, end arabisk gør.

Bogstaverne slynger sig i formfuldendte buer hen over tavlen, når Hediye Temiz skriver ordene - først med arabiske bogstaver fra højre mod venstre, og dernæst med latinske bogstaver, som man kender dem fra dansk, fra venstre mod højre.

- Arabisk har i princippet kun tre vokaler, men et ord på tre bogstaver kan have mere end 30 forskellige betydninger, fortæller Hediye Temiz og dansklærer Katrine Eliasen ser ud som om, hun er lykkelig for at hun »kun« skal undervise i dansk grammatik.

- Almen sprogforståelse er en del af grundforløbet, og vi har en øget fokus på sprog, både som en del af undervisningen, men også som noget, man kan vælge at læse på universitetet fortæller Katrine Eliasen.

Hun er blevet kontaktet af Hediye Temiz og Isra Rihani, der begge læser »mellemøstens sprog og samfund« på Københavns Universitet, og som del af deres forløb på tredje semester laver de et forløb, hvor de giver gymnasieelever et indblik i, hvad det indebærer at uddanne sig indenfor et sprogfag.

- Man hører rigtig meget om, at de humanistiske uddannelser giver nul og niks til samfundet, og at det er umuligt at få et job, når man er færdig. Men når folk med humanistiske uddannelser får et job, så er der rigtig mange, der er så glade for arbejdet, at de bliver der i mange år, og det er en bred uddannelse, som man kan bruge til mange forskellige ting, siger Hediye Temiz, der udover at studere også er byrådsmedlem for Radikale i Albertslund.

Isra Rihani arbejder som frivillig hos Røde Kors ved siden af studiet, og hun er glad for den kulturforståelse, man også får, når man studerer faget på universitetet.

- Vi hører politikere, der snakker om integration og kulturforskelle, og det er noget, der interesserer os på et samfundsmæssigt plan, men det er bare så meget federe at tale for en sag, når man har en uddannelse i ryggen, siger hun.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der blev bragt i Dagbladet Ringsted, Dagbladet Køge og Sjællandske Næstved lørdag 5. oktober 2019.

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen og resten af avisen ved at følge linket her: www.sn.dk/kobeavis