Se billedserie Kenneth Bjergstrøm og hans familie flyttede til ejendommen på Lysholm Allé 110 i 1997, hvor Lysholm Ridecenter blev åbnet kort efter. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Lysholm Ridecenter fik handicapprisen

Faxe - 06. december 2020 kl. 19:10 Af Nikolaj Rasch Skou

Faxe Kommunes Handicapråd har på baggrund af indstillinger fra 18 borgere udpeget Lysholm Ridecenter som modtager af handicapprisen 2020.

- Tak til hele vores team, uden dem kunne det ikke lykkedes, sagde Lysholm Ridecenters indehaver gennem 23 år, Kenneth Bjergstrøm, imens en Irish Cob, en Tinker og en Nordsvensk hest fra Småland blev trukket rundt i den kolde ridehal med handicappede ryttere på ryggen.

En nem beslutning

- Det har ikke været en svær beslutning, at det i år er Lysholm Ridecenter, som skal handicapprisen. Med 18 indstillinger var vi ikke i tvivl. I er ikke bare et almindeligt ridecenter for folk i alle aldre. 40 procent af jeres ridning er ridefysioterapi og handicapridning. Jeres heste er helt unikke behandlere, dels fordi gangfunktionen stimulerer alle muskler i kroppen og fordi det simpelthen er livsbekræftende at ride. I møder mennesker med forskellige funktionelle niveauer, og I formår at få folk til at rykke sig, ikke blot på mod, men også helbredsmæssigt, sagde handicaprådets næstformand, byrådsmedlem Dorthe Adelsbech (V), imens formanden for Dansk Blindesamfunds Kreds Storstrøm, Vibeke Svendsen, stod ved siden af og holdt checken med de 5.000 kroner til Lysholm Ridecenter.

- Flere af os, der har dyrket mange forskellige idrætsgrene og træningsmetoder, ved, hvor meget det betyder for vores livskvalitet, når vi har brugt vores krop og er træt på den gode måde.

- Man bliver et andet menneske. Og det er der vitterligt mange af jeres ryttere, der er blevet. Ikke til andre mennesker, men til næsten helt nye mennesker. Fordi de har fået en masse til både krop og sjæl hos jer.

- Det handler også om personlige sejre. Det handler om at lære nye ting, få det bedre, flytte sine grænser og overvinde noget, som man troede var uovervindeligt, sagde Dorthe Adelsbech.

Og så blev der skænket kaffe og serveret muffins i individuelle coronapapirlommer.

Nye skind på hestene

- Pengene skal bruges på nye handicapskind, som rytterne sidder på, og andre hjælpemidler, sagde Kenneth Bjergstrøm til avisen og fortalte, at Lysholm Ridecenter i mange år har vi haft et samarbejde med sclerosehospitalet, da de havde ridning på programmet.

- Min kone har uddannet sig til ridefysioterapeut. Og vi har været i den fantastisk heldige situation, at vi to gange har fået driftslegater fra Gisselfeld Kloster, og det har vi været meget glade for og beæret over, sagde Kenneth Bjergstrøm, der har været topengageret i ridesporten allerede fra han som 16-årig stillede op til youngridermesterkabet og vandt.

- Jeg var med på landsholdet og blev nordisk mester i alle klasserne. Og jeg er fortsat som senior. Det er den måde, jeg har været indstillet på. Jeg er rigtig glad for dyrene. Når vi laver handicapridning, så betragter jeg hestene som mine medarbejdere, ligesom min kone og vores børn har været det. Hestene have det bedste foder jeg kan give dem. De skal behandledes ordentligt, fordi de giver os mad på bordet, sagde Kenneth Bjergstrøm.

- Det har ikke altid været nemt, men vi har kunnet leve af det, også når alle vores penge er blevet brugt på at købe nye heste. Der er jeg nok lidt gammeldags og har sparret op til dem, før de er købt. Det koster fortsat 450 kroner om måneden at gå til ridning hos os, uanset hvor gammel du er. Og det er lidt mindre end de 600 kroner, som det typisk koster andre steder, mens ridefysioterapien har andre priser, der er fastlagt af Region Sjælland, fortæller han.

- I har været her i så mange år, at du vel godt kan tage markedsprisen?

- Man skal være meget glad og taknemmelig, for dem der kommer og ridder, for man kan jo kun gøre sit bedste. Folk gør meget for deres børn, og ridningen tager de ikke lige fra, hvis en bliver arbejdsløs. Heller ikke når der er tre børn i familien, som ridder, sagde Kenneth Bjergstrøm på den kolde men meget velvalgte dag for prisoverrækkelsen. 3. december er nemlig FNs internationale handicapdag.