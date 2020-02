Se billedserie Lørdag og søndag var Geomuseum Faxe omdannet til et Mekka for geologi-entusiaster i alle aldre. Foto: Morten Chas Overgaard

Lysende sten og meteoritter i Faxe

Faxe - 19. februar 2020

Der er nok rigtig mange mennesker, der har haft en stensamling som barn, men for de flestes vedkommende er den nok blevet gemt væk i en kælder eller hældt tilbage i naturen. I weekenden lagde Geomuseum Faxe lokaler til udstillinger fra folk, der fik lov til at beholde samlingen og endda har udvidet den siden barndomsårene.

- Jeg har samlet på sten i 55 år, og jeg er ikke færdig endnu, lyder det fra Mads Trans, der er en af udstillerne på årets geologi-messe.

Han fortæller, at samlere plejer at specialisere sig inden for forskellige grene af geologien, men selv samler han på alt, han kan komme i nærheden af.

- Jeg samler alt fra mineraler og meteoritter til knogler. Da jeg var med min kone i Sydengland fik jeg et menneskekranie, og vi havde ikke noget sted at overnatte, så vi sov i bilen i to uger med »Fred«, som vi kaldte kraniet, griner Mads Trans, der dog ikke har »Fred« stående fremme i stuen derhjemme

Meteorit fra Ballerup Blandt de ting, som Mads Trans har til sælg i sin stand, er små stykker meteorit, der langt fra er så dyre, som sådan nogle ellers kan være. De små sten ligner almindelige mørkegrå småsten, men hvis man får fat i stykker af en meteorit, der lige er landet, så kan det være en rigtig indbringende affære.

Da Ejby-meteoritten landede omkring Ballerup for fire år siden fik dem, der fandt stykkerne tilsammen to millioner kroner, så de kan være dyre, fortæller han.



Flouroiserende sten, der gløder i UV-lys er en af de ting, der kan begejstre gæsterne til geologimesse på Geomuseum Faxe:Foto: Morten Chas Overgaard



Ligesom at fiske Mads Trans køber en del af sine sten, men han finder også mange af dem selv, når han tager på tur. For ham er geologien en hobby, og det betyder, at han kan koncentrere sig om feltarbejdet.

- Geologer i dag vil hellere sidde og forske i, hvorfor brachiopoder er skeløjede, men jeg vil altså hellere ud i naturen, siger han.

Når man samler på lidt af hvert, så kan man dyrke sin hobby rigtig mange steder, men det betyder også, at man kan finde nogle ting, der gør det værd at bruge tid på at lede.

- Det vildeste jeg har fundet, er nok en 50 millioner år gammel musling, der var stor og perfekt bevaret. Når man finder sådan noget, så kan man næsten ikke være i sig selv, fortæller Mads Trans, der dog ikke behøver at komme hjem med specielle fund for at nyde sin hobby.

- Det er lidt ligesom at fiske. Det eneste, du behøver, er et par gummistøvler og en madpakke, og hvis du ikke fanger noget, så har det stadig været en god tur. Min kone samler ikke sten, men hun elsker at være ude i naturen, så vi kan sagtens dele min interesse, fortæller han.

Helt tæt på Mads Trans har lagt både tid og penge i sin hobby, men han har også en imponerende samling. Udstyr skal man dog heller ikke gå ned på, og hvis man for eksempel skal studere insekter fanget i ravklumper, så er det godt at have et godt mikroskop.

- Jeg har købt et brugt mikroskop af en, der lavede lykkepiller for Lundbæk. Jeg kan tage nogle fantastiske billeder af insekterne, hvor man kan se dem så tæt på, at man kan studere deres mange øjne - og så er den også rigtig god, hvis man har fået en splint i fingeren, griner han.



Hvis man har et rigtig godt mikroskop, kan man se insekterne i ravklumper helt ned til mindste detalje. Foto: Morten Chas Overgaard



I samlingen er der flouroiserende sten, der gløder i UV-lys, krystaller i alle regnbuens farver og fossiler, og selvom der er forskel på, hvad der interesserer forskellige samlere, så har Mads Trans sine egne klare favoritter.

- Trilobitter og ammonitter skal man have, og så synes jeg, der er noget specielt ved radioaktive sten. Grundstoffer bliver nemlig beriget af at have været igennem en supernova, og radioaktive sten har alle været igennem fem stjerner for at blive beriget, og det, synes jeg, er vildt fascinerende at tænke på, siger han.



Trilobitter er forfædre til vores tids insekter. Foto: Morten Chas Overgaard



Næste udstilling på Geomuseet er en dinosaurudstilling, og efterfølgende er det planen, at der skal laves en helt ny udstilling om geologien i Faxe og omegn.