Lyn satte festdage til tælling

Faxe - 14. juni 2019 kl. 22:29 Af Cecilie Hänsch

Lyn satte festdage til tælling

Tordenen buldrer stadig hen over Haslevs himmel ved 22-tiden fredag aften.

Det er snart to timer siden Haslev Festdage måtte sætte festen på pause for at vente på bedre vejr.

Et voldsomt uvejr valgte nemlig at gå direkte hen over festpladsen - og endda sende et lyn mod festen.

Annette Wisler fortæller:

- Jeg stod foran mit hus med direkte udsigt til scenen. Jeg så det kæmpe lyn slå ned, jeg var rædselsslagen.

Klokken 20.15 var SKINZ gået på den store scene, og de dedikerede fans stod tæt for at følge idolet. Regn eller ej.

Men af sikkerhedsgrunde blev musikken stoppet - og da regnen ikke gjorde anstalter til at standse, så valgte mange af festdagenes gæster at tage hjem. Om ikke andet, så for at skifte til tørt tøj.

Meldingen fra Frank Månsson fra Haslev Festdage lyder:

- Vi forventer at TV2 går på scenen klokken 23.40, og vi håber at mange af jer kommer tilbage til pladsen og støtter Haslev Festdage.

- Selvfølgelig kommer vi igen - vi skal bare hjem og have tørt tøj på, konstaterer Charlotte Ladegaard, der var til Haslev Festdage med hele familien.

- Selvfølgelig kommer vi retur når TV2 går på. siger René Lystrup.

Andre - mindre optimistiske - er allerede i gang med at nærstudere vejrudsigten for lørdag. Her er der nemlig på forhånd varslet kraftig regn i området.

- Jeg tror, vi skal til at udstede regn-garanti på Haslev Festdage, siger Frank Månsson.

- Sidste år, hvor det ikke regnede i 60 dage, da regnede det om lørdagen på Haslev Festdage. Det er da imponerende.

Lørdag er blandt andre Karl Willian, Rasmus Bjerg, DAD og Minds of 99 sat til at spille.

Om vejret vil, fristes man til at sige...

Men inden vejret viste sig fra sin trælse side, så nåede i hvert fald Bjarke Baisner og resten af Queen Machine at opleve et fest-stemt publikum på festpladsen ved stadion.

Det kan ellers være ganske utaknemmeligt at være den, der skal sparke gang i festen så tidligt på aftenen, at det faktisk stadigvæk er eftermiddag.

Men Queen Machine havde taget det store skyts med; Sidste ekstranummer var We are the Champions - men inden da havde bandet nået at imponere behørigt med en tour de force gennem Queens righoldige og meget mangfoldige repertoire og selvfølgelig Bohemian Rhapsody.

Et musiknummer, der er betegnet som et af de allersværeste at fremføre. Det handler om skift i både rytme og tonart flere gange i sangen. Men Queen Machine kan imponerende nok, og gæsterne ved Haslev Festdage kvitterede med både at synge og hoppe - og klappe i den rigtige takt til de fleste sange.

Det kan selvfølgelig være fordi Queen Machine er gengangere på Haslev Festdage, eller fordi Queens musik er hvermands-eje. Uanset, så var det en fornøjelse for publikum, og tilsyneladende og for bandet:

- Haslev, det har været en fornøjelse, jeg håber, vi får lov at komme igen, sluttede Bjarke Baisner.