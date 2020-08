Se billedserie Jørgen Teller interviewer Gurli Hemmingsen til lydportrætterne i »Lyden af Ferie«. Foto: Nadia Pedersen

Lydportrætter af dengang Faxe Ladeplads var et kendt badeparadis

»Lyden af Ferie« indsamler dine ferieoplevelser fra Faxe Ladeplads gennem lydportrætter.

23. august 2020

Med liggestolene foran campingvognen og den legendariske sangerinde Josephine Baker på anlægget. Så er der dømt ren feriestemning på Gefionpladsen i Faxe Ladeplads denne lørdag. Og det passer meget godt, for dagens arrangement hedder »Lyden af Ferie«.

- »Lyden af Ferie« skal tegne et portræt af Faxe Ladeplads. Med det lille lydstudie i campingvognen optager jeg otte til ti minutters sekvenser af folks fortællinger om deres liv Ladepladsen, forklarer Jørgen Teller, der er dagens lydkunster. Han har til opgave at fange historierne fra Faxe Ladeplads, inden de går i glemmebogen.

- Jeg prøver at stille spørgsmål, der giver fortælleren nogle andre associationer. Jeg har et kortspil med, hvis de trækker hjerte otte, så spørger jeg for eksempel, hvad deres hjerte banker for.

Alle spørgsmål har dog relation til borgernes oplevelser med Faxe Ladeplads. Især dengang det var et ferieparadis, før alle turisterne begyndte at tage til Mallorca i stedet i 1960'erne.

Rivierapigerne En af dagens første besøgende i campignvognen er Gurli Hemmingsen. Hun er godt bekendt med Faxe Ladeplads storhedstid som badeparadis. Dengang Ladepladsen var fyldt med badehoteller.

Hun var en af de såkaldte Rivierapiger, da hun var 16 år tilbage i 1958.

- Faxe Ladeplads var det sted man tog hen, når man ville have en god fest. Vi var nogle piger, der blev spurgt om vi ville reklamere for den årlige Rivierafest. Så blev vi samlet på Hylleholtskolen og iført korte hvide skjørter, og sat på en bus. Vi blev kørt til København, også bar vi skilte hvor der stod »Kom til Ladepladsen«, siger hun og mindes de gode tider.

- Vi havde det fantastisk, og der var et dejligt sammenhold i byen.

Den årlige Rivierafest var så stor, at hun engang fik fri fra arbejde for at være Rivierapige.

- Dengang var jeg elev i en bank her i omegnen. Min chef spurgte mig en dag, hvor der var kort tid til Riveriafesten, hvorfor jeg ikke skulle med de andre piger ud for at reklamere. Så sagde jeg, at jeg jo skulle arbejde. Så gav han mig fri, så jeg kunne tage ud med Riveriapigerne, fortæller hun.

Den store Rivierafest foregik altid i juli måned, indtil turisterne forsvandt.

- I 1960 der tog jeg selv på ferie til Mallorca, forklarer Gurli Hemmingsen.

At de danske turister tog udenlands til Mallorca var det, der fik ferieparadiset til at ebbe ud.

Denne kobling laver Jørgen Teller derfor også i campingvognen.

- Jeg lader dem derfor læse op af en spansk/dansk ordbog, så spørger jeg, hvad ordene betyder for dem.

Ladepladsen var kendt »Lyden af Ferie« forløber over hele weekenden, hvorefter lydportrætterne bliver redigeret og lagt ud til offentligheden til senere lytning.

- Formålet er at gøre opmærksom på den spændende historie, som Faxe Ladeplads har. Josephine Baker var på Ladepladsen tilbage i 1928, og det var en stor ting. Det siger noget om den status, som byen havde. Der var masser af badehoteller, og hvis man finder et gammelt Danmarksspil, så er Faxe Ladeplads på kortet. Det har virkelig været »hot« at være i Faxe Ladeplads, forklarer Naja Moltved, der er med i arbejdsgruppen Feriens by, der står bag arrangementet.

Mobilguide Hvis du gerne vil lære mere om Ladepladsens historie som badeparadis, så er der hjælp at hente. Der er nemlig også lavet en ny mobilguide.

- Sammen med Statens Kunstfond og Faxe Kommune, er der også lavet en mobilguide, hvor man kan høre historier om Ladepladsen, siger Naja Moltved.

Mens man hører historierne om Faxe Ladeplads, kan man via guiden følge en rute på 1,6 kilometer, der går fra den gamle station til en af de gamle populære strande kaldet »Flagstangen«.

QR-koden til mobilguiden kan scannes på infostanderen ved Gefionpladsen. Du kan også google Faxe Badeplads, så kommer guiden også frem.

Weekendens lydportrætter kan snart høres på Liv i Ladepladsens hjemmeside: www.liviladepladsen.dk/.