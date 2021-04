Se billedserie Så er der fødselsdag -både i Haslev og Faxe. Kig ind, siger Jens E. Foto: Torkild Svane Kraft

Lyder vildt, men Jens E. har 10 og 38 års jubilæum

Haslev: Jens Erik Larsen - eller kort og godt Jens E. - fejrer hele to fødselsdage i denne uge. 38 år som selvstændig i Haslev og 10 år som selvstændig i Køge, og det markeres med masser af gode tilbud.

Når man hører at Jens E. har haft sportsforretning i Haslev i ikke mindre end 38 år, undrer man sig nok, men den er altså god nok. Han var kun 20 år da han åbnede butik i Jernbanegade 23. En lille butik på kun 50 kvadratmeter.

Han var nærmest kun lige blevet udlært i Sportshjørnet - et rigtig godt lærested, indskyder Jens E. - før han besluttede at starte sin egen sportsforretning. Selv om han havde sparet et pænt beløb op i læretiden, måtte han en tur forbi Sparekassen SDS, for at få en kassekredit.

Sparekassen troede på den unge knægt, og han fik en kassekredit, dog således at hans morfar måtte kautionere, men heldigvis gik det jo godt, så Jens E. bragte aldrig sin morfar i forlegenhed.

At have styr på økonomien har altid haft stor betydning for Jens E. ,,Jeg staver som en ko, men jeg kan alt med tal" siger Jens E. med et stort smil.

Og styr på det var der bestemt i den lille forretning i Jernbanegade 23. Kunderne strømmede til, og den blev hurtigt for lille. Kun 14 måneder blev det til, inden Jens E. flyttede over på den anden side i en meget større forretning - der hvor Haslev Brillecenter ligger i dag.

Her lå Jens E. i fire et halvt år, inden han igen flyttede over på den anden side af Jernbanegade - til nr. 35, som den dag i dag er en del af byens store sportsforretning.

Senere, for omkring 15 år siden, købte han forældrenes fotoforretning lege ved siden af, og der blev slået hul i væggen, så sportsforretningen blev dobbelt så stor.

Etablerede sig i Køge

Og så skulle man tro at Jens Erik Larsen ville tage den lidt med ro, men det gjorde han ikke. Han trives vidst bedst når der er gang i den.

Så derfor åbnede han sportsforretning i Strædet i Køge - tæt på stationen. En rigtig stor forretning. Noget større end den i Haslev. I Køge er forretningen, inklusive lager mv. 450 kvadratmeter, mens forretningen i Haslev er omkring 300 kvadratmeter.

Da Jens E. jo ikke kan være begge steder på én gang, har han ansat en butikschef i Køge. En rigtig god butikschef, siger Jens E. med et veltilfreds smil. Det er nemlig hans datter Nanna Sunke.

- Vi tænker ens og vi har et rigtig godt samarbejde, siger Jens E. der yderligere har en datter og en søn, som han er lige så glade for, men som har valgt helt andre leveveje.

Jens E. beskæftiger 12 medarbejdere, heraf en del ungarbejdere - og så har han også ansat en transportminister. Måske den allervigtigste i virksomhederne. Det er nemlig hans kone, Ann-Cha, der er ansat i et flexjob, og hun kører primært med varer.

Selv om Jens E. har travlt i sine to forretninger, så bliver der også tid til at gøre noget for andre i fritiden. Han har nemlig altid været særdeles aktiv i Haslev Fodbold Club - hvor han nu er kasserer og økonomichef.

Jubilæumsudsalg

Fødselsdagen i Haslev, de 38 år, og 10 års jubilæet i Køge fejres over fire dage i denne uge, nemlig torsdag til og med søndag - altså med åbent i forretningerne også søndag den 25. april.

Af Torkild Svane Kraft