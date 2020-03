Det er en ærgerlig Inger Skøtt, som nu er nødt til at lukke ned for Det Blå Marked i Haslev. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Lukker ned: Det Blå Marked sat på pause

Som så mange andre arrangementer landet over har Det Blå Marked i Haslev valgt at følge sundhedsstyrelsens anbefalinger, og derfor lukker markedet til og med den 26. marts.

- Vi håber, I vil forstå og hjælpe os med at passe på hinanden, og vi ønsker jer en dejlig weekend. Vi vil glæde os til at kunne åbne igen. Pas på hinanden, lyder det på markedets facebookside.

Markedets direktør Inger Skøtt ærgrer sig over at måtte lukke markedet ned.

- Det er første gang i 30 år, at jeg har måtte lukke den på den måde, så det er en uvirkelig situation at stå i. Men der kommer så mange mennesker, at det ville være meget uforsvarligt ikke at lukke, siger Inger Skøtt.