Se billedserie Cecilie Tiljevang Nielsen præsterede årets højeste karaktergennemsnit på 12,3 blandt årets studenter fra Midtsjællands Gymnasium i Haslev, men hvem der kastede huen højest er til gengæld et åbent spørgsmål. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Luft under huerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Luft under huerne

131 nybagte og glade studenter tog afsked med Midtsjællands Gymnasium fredag eftermiddag, hvor de blev sendt videre ud i livet af rektor Lene Eilertsen.

Faxe - 27. juni 2020 kl. 16:14 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Inden vi sender Jer afsted, vil jeg bede Jer starte med at træde ind i mindelunden sammen med mig og tænke tilbage på jeres snart afsluttede tid på MSG. Tænke tilbage på de mange oplevelser i klassen, mellem klasser og i det store fællesskab, som I har været en del af.

Sådan lød det blandt andet, da rektor Lene Eilertsen fredag talte for 131 dimitterende studenter fra Midtsjællands Gymnasium i Haslev.

Derefter remsede hun ellers op, hvad de unge studerende har gennemgået for få fat i de eftertragtede huer.

- Idrætsdage, juleafslutninger, danske stile, gymnasiefester, fredagscafeer, forfatterbesøg, matematiske beviser, sidste skoledag hvor lærerne tæskede jer - eller var det omvendt - tværfaglige forløb, studieture, filmfestival, masterclass, tysk uge, spansk uge, ekskursioner til København og Lübeck, frisport, valgmøde, uddannelseskaravane, fraværsprocenter, salatbaren, strejker mod besparelser på ungdomsdannelserne, international dag, kunstnerisk aften, den søde gymnasiekæreste, MSG Academy - og ja, der er mange flere oplevelser at vælge imellem.

En anderledes festdag Mange tidligere studenter kan nikke genkendende til rektors remse, men årgang 2020 har overvundet en ekstra udfordring. Coronaen.

Og virussen satte også sit præg på studenternes aller sidste dag på gymnasiet.

- Dagen i dag er også paradoksal, fordi det på den ene side er en festdag, som vi traditionen tro plejer at fejre i et stort fællesskab på MSG, hvor vi kan se, mærke, høre og hylde årets dimittender, men i dag sidder vi adskilt i mindre grupper med begrænset udsyn. Alligevel er netop i dag en særlig dag, fordi den seneste tid har gjort os bevidste om, at livet og begivenheder fortsat kan være særlige og store i nye rammer, så længe vi er sammen. Så velkommen til en helt særlig dag på MSG - uanset hvilket lokale I sidder i, sagde Lene Eilertsen.

Rygsækken er pakket Efter sommerferien begynder nogle på nye studier, nogle arbejder og andre holder sabbatår. Uanset hvad, skal der dog træffes nogle valg, og det er rektoren sikker på, at studenterne kan.

- I har i løbet af tiden på MSG fået mange erfaringer, kvalifikationer og kompetencer med i rygsækken og I kan roligt rykke lidt tættere på redens kant, for vi tænker, at I er klar til at folde jer ud og flyve videre. Jeres rygsæk er pakket, og den indeholder både jeres eksamensbevis som tegn på en gennemført boglig ungdomsuddannelse, samt et imaginært personbevis, hvori det fremgår, at I er myndige og beslutsomme individer, der kan bidrage til de nye miljøer og sammenhænge, som I bliver en del af i fremtiden, sagde Lene Eilertsen.

- Når august kommer, vil I opleve, at det er mærkeligt ikke at skulle begynde et nyt skoleår i vante og trygge omgivelser, men samtidig at det også er naturligt at komme videre i livet og prøve nye udfordringer. Nogle af jer begynder på videregående uddannelse til september, nogle trænger til en pause fra lektierne og andre skal ud og finde sig selv og hvad man brænder for, sagde hun.

Men først skal huerne luftes.