Loke er VVS'er - nu vil han læse psykologi

Faxe - 03. september 2020 kl. 12:05 Af Kira Gilling Hansen

Loke Wennich er uddannet VVS-energispecialist, men han vil en anden vej og begynder nu at læse psykologi.

Det er kun et par måneder siden, at 22-årige Loke Wennich fra Hyllede syd for Rønnede blev færdigudlært VVS-energispecialist, men han er faktisk langtfra færdig med at sidde på skolebænken:

- Jeg blev pludselig virkelig grebet af at læse, og det har jeg været lige siden. Jeg er enormt fascineret af litteratur om psykologi og filosofi, der handler om nogle af livets store spørgsmål. Det er interessant at prøve at finde mening med tilværelsen, siger Loke Wennich, der i dag bor på Frederiksberg i Hovedstaden.

EUX giver nye muligheder Og her begynder han nu at læse psykologi på Københavns Universitet.

Det kan han gøre, fordi han har taget sin VVS-uddannelsen på EUX i Roskilde, hvilket betyder, at han både fik et svendebrev og en studenterhue, og derfor kunne han søge direkte ind på en videregående uddannelse.

Faktisk besluttede Loke Wennich allerede tilbage i oktober 2019, før han var gået i gang med sin svendeprøve, at han gerne ville søge ind på psykologistudiet, men han ville også gøre den erhvervsfaglige uddannelse færdig.

- Jeg tvang mig selv til at bide tænderne sammen, så jeg kunne få mit svendebrev. Alt andet ville være ærgerligt, når jeg var kommet så langt, siger Loke Wennich, der har delt sin historie via podcastserien »Samtaler om uddannelse«, som findes på hjemmesiden https://ditbarnsfremtid.dk/podcast/

Kostskole og elitesport Loke Wennich håber, at psykologistudiet kan give ham nogle redskaber til at hjælpe mennesker:

- Men at læse psykologi betyder ikke, at jeg skal være psykolog resten af mit liv. Når jeg engang bliver færdig, er jeg ikke låst fast i en kasse, tværtimod. Jeg er fri. Psykologiuddannelsen åbner op for en masse forskellige muligheder, siger han.

Loke Wennich gik på kostskole i Næstved fra 6. til 9. klasse, hvor han udviklede sig meget og spillede basketball på højt niveau.

- Før kostskolen var jeg en middelmådig elev, der ikke var specielt dygtig i skolen og heller ikke til sport. Men på den nye skole blev jeg opfordret til at lave mål for min udvikling, og det hjalp mig rigtig meget. Lærerne var superdygtige og enormt gode til at motivere mig. Og fordi jeg brugte så meget tid på at spille basketball, kunne jeg ikke spilde tiden, når der skulle laves lektier, fortæller Loke Wennich, der fik hævet sit gennemsnit til over 10.

Efter 9. klasse rejste han til USA for at gå på high school og spille basketball, men en ærgerlig rygskade og hans manglende begejstring for den amerikanske skole gjorde dog, at vendte hjem allerede efter et halvt år:

- Så spurgte min far, om jeg ville være arbejdsdreng i hans VVS-firma, siger Loke Wennich, der altså i første omgang gik i sin fars fodspor, da han skulle vælge uddannelse.

- Jeg fandt så ud af, at den håndværksmæssige del af uddannelsen ikke var mig, men hvis jeg kunne hoppe tilbage i tiden, ville jeg tage den samme vej, for jeg ville ikke give afkald på alt det, jeg har lært. Jeg er virkelig glad for, at jeg har prøvet at arbejde som håndværker, for man forstår ikke, hvor hårdt det kan være, hvis man ikke selv har stået på en byggeplads. Håndværkerne fortjener virkelig respekt, mener Loke Wennich.

