Byrådsmedlem i Faxe Kommune Laura Vestina Andréa (S) mener, at der skal være plads til at kede sig.

Lokalpolitiker: - Måske bør vi blive bedre til at kede os

Faxe - 22. marts 2020 kl. 13:54 Af Laura Vestina Andréa

Da jeg begyndte på mit indlæg til Politikernes Hjørne, havde coronavirussen endnu ikke ramt Danmark. Efter virussen kom hertil, var det svært blot at skrive videre om mine tanker og refleksioner om ungdom og sabbatår. For i lyset af så stor en krise, som vores land står i, føles mine tanker afsindigt irrelevante. Jeg føler mig som en ubetydelig detalje i et abnormt stort billede. Til trods for det, har jeg valgt at skrive et indlæg og dele noget af de tanker, som jeg gør mig for tiden.

For i de første mange år af livet, er der faste rutiner og planer - alt er skemalagt. For mit vedkommende var det ti år i grundskolen, et år i Texas, efterfulgt af tre år på Køge Gymnasium. Disse år lagde grundstenen for min opvækst og ungdom. Der har altid ventet et nyt skoleår, med nye fag og nye udfordringer. Fra den ene dag til den anden, var det slut. Da kalenderen viste juli 2019, stod jeg for første gang uden nogle faste planer. Der var ingen skolestart i August, som bare lå i horisonten og ventede på at sommeren gik på hæld. Mulighederne var uendelige, og for første gang i mit liv var det mig frit for, hvad jeg ville give mig i kast med.

Da først sommeren var gået og jeg havde nydt min studentertid i fulde drag, gav jeg mig straks i kast med endnu mere politik end i forvejen, og fik mig også et job ved siden af. Det betyder helt konkret, at siden sommer har jeg haft mere travlt end nogensinde før. Hvis jeg ikke var på arbejde, så læste jeg dagsordener, snakkede i telefon med mine kollegaer eller gik til møder - og vice versa. Der var hele tiden noget nyt at se frem til, og jeg fandt hurtigt mig selv i en ny, travl rutine.

Når man er i gang med et sabbatår, giver det i sig selv plads til refleksion. Om hvad der er hændt, nuet, og ikke mindst om den fremtid der ligger for fødderne af os. Men det kan hurtigt blive glemt i den hårfine balance af arbejde, venner og familie. For det hele skal jo passes, selvfølgelig.

Men så ramte Covid-19 også Danmark, og vores land er nu i en form for stilstand - og ligeså er jeg. Det samme gælder alle de mennesker jeg normalt omgives mig med. Nu bruger jeg mine dage herhjemme. Går tur med min hund. Dyrker yoga. Lægger puslespil. Snakker med mine venner og veninder over Facetime, i stedet for at ses som vi plejer. Det er en ny realitet, som forhåbentlig ikke varer længe endnu, men som ikke desto mindre er nødvendig for nu.

Jeg synes selv, at det er svært at kede mig, men det er nok et tidens tegn. For jeg er opvokset i en tid, hvor et begreb som FOMO - fear of missing out - præger den mentalitet, vi unge mennesker oftest har. Jeg er ikke bedre selv, og kan også mærke hvor underligt det er, at jeg ikke 'bare lige' kan laver planer for at ses med mine venner i weekenderne. At jeg ikke 'bare lige' kan tage ud og drikke kaffe eller øl, hvis det er det jeg har lyst til. Min vante hverdag føles så langt væk, selvom det i virkeligheden er så kort tid, det har stået på og at det potentielt kan vare meget længe endnu.

Jeg er altid blevet fortalt, at kloge mennesker ikke keder sig. Men måske er det fordi vi ikke giver os selv lov til at kede os. Til at bruge nogle dage på ingenting; trille tommelfingre, kigge op i loftet, læse en bog om noget vi ikke umiddelbart finder interesse i. Der er altid noget andet, der venter og tiden kan jo bruges på så mange andre mere fornuftige ting - det er i hvert fald det jeg ofte fortæller mig selv, når jeg skal prioritere min tid. Jeg vil derfor, i disse Corona-tider, lade den tvungne kedsomhed komme mig til gode. Hvad jeg får ud af det, hvis noget overhovedet, må tiden vise. Jeg får i hvert fald brugt min tid på så meget af det, jeg ellers forsømmer i min normale, travle hverdag.