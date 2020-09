Lokalplan for seniorboliger

- Det Konservative Folkeparti tog initiativ til et velbesøgt borgermøde om seniorbofællesskaber. Vi mener, at grunden lægger op til netop seniorbofællesskaber, så vi håber, at der findes store kapitalstærke interessenter, som vi kan invitere til kommunen for at se på grunden, sagde Michael Christensen (K).

- Vi har forsøgt at sælge grunden, da der blev lavet en helhedsplan for området. Det kom der ikke noget ud af. Der er ikke nogen garanti for, at nogen vil lave det byggeri, som planen ligger op til, men det må vi håbe. Det er en udfordring at skaffe finansiering til at udvikle sådan et område. Jeg håber, at mange borgere møder op og engagerer sig i at fortælle, hvad det er man vil og formidle kontakten til dem, der vil bygge. Det er et rigtig spændende projekt, som mange kan få glæde af, sagde Knud Erik Hansen (S).