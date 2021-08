Jan Hoffmann, René Tuekær, Laila Hansen og Marianne Ørgaard er fire af Lokallistens kandidater til kommunalvalget, og de stiller fortsat op under partinavnet Lokallisten. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Lokallisten kan igen hedde Borgerlisten

Faxe - 07. august 2021 kl. 09:13 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Lokale lister kan igen ved KV21 kalde sig Borgerlisten eller lignende, og lokale lister både med det navn og med andre navne kan stille op med listebogstavet E.

Navnet Borgerlisten og listebogstavet E var ellers reserveret af Klaus Riskær Pedersen, som ønskede at stille op til folketingsvalget. Og da opstilling til folketingsvalg overtrumfer opstilling til kommunalvalg måtte en række lokale lister landet over gå i tænkeboks.

Valgte den sikre vej

Turde man satse på, at Riskær ikke ville få nok vælgererklæringer til at stille op og derfor beholde Borgerliste-navnet, eller skulle man skifte navn til fx. Lokallisten for at være på den sikre side og kunne opstille til kommunalvalget, også selv om Riskærs parti fik nok vælgererklæringer.

Borgerlisten i Faxe Kommune var blandt de 16 opstillede lokale lister af samme navn, der stillede op ved kommunalvalget i 2017.

Denne lokale liste valgte den sikre vej: et navneskifte og et nyt listebogstav: L. Dette besluttede medlemmerne af den lokale liste på en generalforsamling 5. marts sidste år.

Nej tak til navneskift igen

Riskær nåede imidlertid ikke i hus med det nødvendige antal vælgererklæringer inden skæringsdagen 1. august i år.

Efter denne dag er reservationen af navn og listebogstav bortfaldet, så Borgerlistens navne- og listebogstavskifte havde ikke været nødvendigt.

Men den lokale liste skal altså ikke lave om på noget nu, selv om det er blevet muligt. I hvert fald ikke hvis det står til Marianne Ørgaard, byrådsmedlem for Lokallisten i Faxe Kommune.

- Nej, det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, at vi skal om igen. Det er en nyhed, der lige er kommet, så jeg kan selvfølgelig ikke tale på andres vegne, men det har simpelthen været så bøvlet at få skiftet det hele om til Lokallisten og partibogstavet skulle jo også skiftes, og vi er alligevel så tæt på kommunalvalget, hvor al vores merchandise er lavet og foldere trykt, så nej, det tror jeg altså ikke, siger hun.

Alt for tæt på valget

Lokallistens formand, Klaus Kej, stemmer i med sin partikollega. Han er faktisk også ret godt tilfredse med det nye navn.

- Ja, det er jeg blevet, for vi havde jo ikke selv overvejet at skifte navn og blev jo halvvejs tvunget til det. At skifte navn på nuværende tidspunkt ville, om det så skulle have været til det ene eller det andet, være hul i hovedet. Derfor valgte vi at skifte til Lokallisten med det samme i marts. Og så har vi nogle spøgelser, der hænger ved navnet Borgerlisten, som vi måske kan komme af med samtidig. Borgerlisten og borgerlig bliver ofte forvekslet, og vi er altså et borger-parti, ikke et borgerligt part, fastslår han.

Formelt ville et navneskifte i så fald skulle ske på en ekstra ordinær generalforsamling i Lokallisten, hvor medlemmerne så skulle tage beslutningen sammen.

- Et eller flere af vores medlemmer skal i hvert fald ønske at få navn og bogstav ændret, før vi skal have en ekstraordinær generalforsamling, men det tror jeg som sagt ikke, at nogen af dem vil. Det er alt for tæt på kommunalvalget, så det vil jeg i hvert fald ikke anbefale at vi gør. Vi må bare konstatere, at det har kostet os dyrt, at Riskær tog Borgerliste-navnet - vi skulle jo have lavet alt om og ansøgt om nye navn og nyt bogstav, men jeg tror nu også, at vi beholder bogstavet L, for det er egentlig lidt reserveret til lokallister, så det kan vi da forhåbentlig få for os selv, siger Marianne Ørgaard og tilføjer:

- Jeg er forbandet over, at Riskær tog navnet Borgerlisten, for han satte faktisk 16 lokale lister landet over i et voldsomt dilemma. Vi bøjede os, at partier der stiller op til folketinget altid kommer først. Jeg ville i øvrigt heller ikke hedde Borgerlisten nu og risikere, at blive sat i båd med Riskær.

Hos Lokallisten er man ellers efterhånden vant til at skulle lave om på tingene. Først »stjal« Enhedslisten og siden Alternativet partiets listebogstav.