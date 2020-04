Mens Røde Kors? genbrugsbutikker har været lukket ned på grund af corona-pandemien, har de frivillige troligt samlet tøj ind, hvilket har skabt grobund for fyldte hylder, når de lokale butikker i Haslev og Faxe åbner op igen. Arkivfoto: Jørgen C. Jørgensen

Lokale Røde Kors-butikker er klar til genåbning

Røde Kors har indskærpet, at det er helt op til den enkelte butik at finde den rette dato for første åbningsdag efter corona-lukningen. For det to lokale butikkers vedkommende kommer det til udtryk ved to forskellige åbningsdatoer.

Røde Kors har fra centralt hold meldt ud, at man nu er klar til at genåbne sine mange genbrugsbutikker rundt om i landet. Således også de to lokale butikker i Faxe og Haslev.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her