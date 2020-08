Se billedserie Fra 2014 til 2016 lagde Førslev Gammel Mølle græs til en række picnic-koncerter i samarbejde med Faxe Musikcafé. De genopstår nu som Førslevfestival. Privatfoto

Lokal picnic-festival genopstår

Faxe - 11. august 2020

Det er vigtigt for små lokale landsbyer, at man har nogle ting at mødes om, og i Førslev har man faktisk tidligere haft en kulturel begivenhed, der kunne samle landsbyens indbyggere.

I en årrække fra 2014 til 2016 lagde Førslev Gammel Mølle nemlig græs til en række picnic-koncerter i samarbejde med Faxe Musikcafé, men da musikcaféen stoppe, forstummede musikken også.

Det skal dog ifølge Hans Erik Rasmussen, der bor i Førslev Gammel Mølle, hvor han driver Rasmussen Travel, være løgn, og nu genopstår festivalpladsen ved møllen, når Førslevfestival i år for første gang ser dagens lys.

- Dengang musikcaféen stoppede tænkte jeg, at det kunne være sjovt at fortsætte med at have musik i Førslev, men det kræver en forening. Jeg havde tanken i baghovedet i nogle år, og her i foråret tænkte jeg, at hvis det skal være, så skal det være nu, fortæller Hans Erik Rasmussen, der var med til at stifte foreningen bag Førslevfestival.

Foreningen er blandt andet støttet af Faxe Kommune, og corona-situationen har samtidig gjort, at Kulturministeriet har lavet en pulje til støtte for lokale kulturinitiativer, og den pulje har Førslevfestival også fået del i.

- Derefter skulle vi egentlig bare finde nogen, der havde lyst til at komme at spille, for picnic-koncerterne trak nogle gange 150 mennesker, så interessen fra lokalsamfundet er der, siger Hans Erik Rasmussen.

Det er meningen, at den kommunale mobilscene skal lægge brædder til tre forskellige kunstnere, og mens der arbejdes på at få aftalerne i hus med to af de tre bands, så er hovednavnet allerede fundet.

- Jeg kender Kristian Lilholt lidt, fordi han har spillet musik til nogle foredrag, jeg har holdt, og det lykkedes at få ham til at komme. Han spiller dels instrumental musik og dels smukke, melodiske, dansksprogede sange, som han også selv skriver, fortæller Hans Erik Rasmussen.

Arrangementet rummer også fællessang, og temaet er musik, der taler til det brede publikum. Der er gratis adgang, og madpigerne fra forsamlingshuset laver en festivalplatte, som man kan bestille, men man kan også selv medbringe en picnickurv.

- Det er meningen, at man kan komme med sin madkurv og et tæppe eller nogle festivalstole og tilbringe en hyggelig eftermiddag og aften sammen.

Det er primært møntet på lokalmiljøet, men alle er hjertelig velkomne, lyder det fra Hans Erik Rasmussen.

Festivalen løber af stablen fredag den 28. august klokken 16.30 og den slutter lidt før midnat. For at værne om folks sikkerhed kommer der en corona-konsulent og en pladskoordinator, der sørger for, at der bliver holdt den nødvendige afstand.

Selvom det er en festival, bliver det ikke muligt at overnatte i fx telt, men Hans Erik Rasmussen regner med, at festivalen bliver en tilbagevendende begivenhed, så i fremtiden vil han ikke udelukke, at arrangementet kan vokse sig større.

Førslevfestival er støttet af Faxe Kommune, Kulturministeriet og forskellige lokale virksomheder.