Lønnen er på vej: Fabrikken på bakken er igen til salg

Faxe - 27. september 2021 kl. 16:56 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen

I gamle dage ville vi have kaldt det for betalingsstandsning, men i dag hedder det rekonstruktion.

- Du kan kalde det at virksomheden får en pause til at få pusten, siger Nicolai Dyhr.

Det er ham, der er rekonstruktør, og som i disse dage leder efter større industrivirksomheder, der kan have interesse i at overtage Brdr. Christensens fabrikker i Skuderløse.

Da ejerne ikke underskrev det regnskab, der skulle indsendes 1. september, valgte Erhvervsstyrelsen at tage selskabet under tvangsopløsning. Herfra har arbejdet gået ud på at sikre medarbejderne løn, sikre virksomhedens fortsatte drift - og at rede trådene ud.

- Kort fortalt, så lider virksomheden under dårlig kommunikation, siger Nicolai Dyhr.

Han fortæller, at de reelle ejere befinder sig i Canada mens bogholderi med mere foregår i Libanon.

Masser af ordrer

Ifølge Nicolai Dyhr, så har fabrikken masser af ordrer - faktisk for et betydeligt tocifret millionbeløb.

- På nogle punkter er der ret meget orden i pennalhuset - men der er selvfølgelig også noget gæld, konstaterer han.

Processen med rekonstruktionen er i grove træk, at Nicolai Dyhr på vegne af nogle af de store kreditorer i selskabet nu har fire uger til at finde en løsning for fortsat drift.

- Jeg håber på at kunne finde en større, dansk industrivirksomhed, som har lyst til at drive fabrikken videre, siger Nicolai Dyhr.

Der er indkaldt til fordringshavermøde i Retten i Næstved 14. oktober.

Imens venter medarbejderne på Brdr. Christensens Fabrikker på løn.

Den er forhåbentlig på vej, lover Nicolai Dyhr.

- Vi er i gang med at låne pengene af Lønmodtagernes Garantifond. Hvis det lykkes, så kan fabrikkens drift opretholdes. Lykkes det ikke, så må vi sende medarbejderne hjem, og så har vi en helt anden situation, siger Nicolai Dyhr.

- Vi kæmper for at få lønningerne hjem, for de kompetente og dygtige ansatte har stor betydning for virksomhedens overlevelse, tilføjer han.

Næste lønningsdag for de 14-dages lønnede medarbejdere er på torsdag.

Hos Dansk Metal håber afdelingsformand Jørgen Madsen, at der snart kommer en afklaring for de 11 medlemmer af Dansk Metal, der arbejder på virksomheden.

- Det er mit indtryk, at der er masser at lave, men at der er blevet trukket penge ud af virksomheden, siger Jørgen Madsen.

