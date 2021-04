Løj om skud og påkørte politibiler: 25-årig kræves fængslet

»Den 25-årige er mistænkt for at have forøvet vold mod sin tidligere kæreste, en 26-årig kvinde fra Faxe, på en adresse i Rødvig på Stevns. Herefter tog han nøglerne til den 26-åriges bil og kørte fra stedet i retning mod Faxe. Sagen blev anmeldt til politiet, som kørte efter den 25-årige, der dog ikke ville standse for patruljerne. I stedet anmeldte han via et opkald til 112, at der var blevet skudt på en adresse i Faxe Ladeplads - så flere patruljer i stedet satte kursen mod det påståede skyderi. Politiet blev først senere klar over, at anmeldelsen kom fra den 25-årige og at det blot var en afledningsmanøvre.«