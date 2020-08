Livredningen er blevet styrket på Sydsjælland

Det var tre hektiske dage med praktisk indhold, hvor de blandt andet lærte at svømme i åbent vand og redde liv med en »torpedo«, brug af »rescue board« og lærte at padle og udføre redning med board.

Der blev også trænet fridykning, hvor de lærte at bevare roen under vand, og så var der førstehjælpskursus med fokus på genoplivning og brugen af hjertestarter.

Alle fik aflagt og bestået »åbent-vand-underviserprøven«, så de fremover er uddannede i at have ansvar for andre i forbindelse med aktiviteter og undervisning i og ved åbent vand.

Der vil være mulighed for at deltage i forskellige stævner, og holdet tilbyder en sjov og anderledes måde at lære at svømme på.