Lis Nørhøj bliver begravet i morgen

- Det er længe siden nu, men vi var meget glade for at være i Rønde fra 1986 til 1999, hvor Lis og jeg supplerede hinanden vældig godt. Hun var en stor støtte i ledelsen af kortkursusafdelingen, siger han om sin elskede hustru, som han flyttede til Haslev med i 1972, efter at hun havde uddannet sig til socialrådgiver og han til teolog. De fik i alt tre børn, men Jacob døde af sygdom i 2010.

- Siden blev vi begge engageret i bestyrelsen på Emmaus, da det åbnede i 2012 efter at Haslev Udvidede Højskole var lukket. Lis var med indtil for et par år siden, og vi har været virkelig glade for vores liv i Haslev, hvor vi har mange gode venner og bekendte, så det var helt naturligt for os at vende tilbage, siger Henning Nørhøj.