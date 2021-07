Lis Albrechtsen er ny formand for Faxe Hallerne. Foto: Torkild Svane Kraft

Lis Albrechtsen - ny formand for Faxe Hallerne

Faxe - 07. juli 2021 kl. 11:13 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen

Faxe: Efter 16 år som formand, har Carsten Boserup valgt at stoppe som formand for Faxe Hallerne. Ny formand er Lis Albrechtsen.

Selv om Lis er ny som formand, er hun bestemt ikke ny i bestyrelsen.

Her har hun nemlig haft sæde i de seneste 15 år, som repræsentant for Faxe Badminton Klub, men som formand repræsenterer man ikke en bestemt forening - her er man alle foreningers repræsentant.

Lis Albrechtsen ønsker, at det gode samarbejde, man har haft i bestyrelsen fortsætter, og hendes ønske er at de to haller, idrætshallen og svømmehallen, forsat vil fremstå pæne og vel vedligeholdte.

Og netop det har altid præget Faxe Hallerne, selv om de nu har mange år på bagen.

Her under corona-nedlukningen har man for eksempel malet i mange rum, klinkerne i hele indgangspartiet er skiftet ud, så der nu er lyse og indbydende klinker overalt.

Og netop det med, at det hele skal se pænt ud, viser sig ved at man også har malet fugerne mellem klinkerne ved opholdsarealet i svømmehallen - så jo, man gør virkelig noget for at hallerne skal se pæne ud.

Nye tiltag

Nogle helt nye tiltag er der også på tapetet. Nu er det nemlig muligt at holde børnefødselsdag i svømmehallen. Her sørger personalet for at der dækkes op med flag, tallerkner og kopper - og så kan man selv medbringer mad og drikkevarer (dog ikke i glas).

Man vil dog også kunne bestille mad i Faxe Madhus, der står for hallernes cafeteria.

Fra september vil svømmehallen også tilbyde saunagus med æteriske olier og bodyscrub - altså ren forkælelse, men hvad det nærmere går ud på, vil man kunne læse mere om på et senere tidspunkt, samt på hallens hjemmeside www.faxehallerne.dk.

Corona og økonomi

For første gang i de 18 år Dan Dalby har været halinspektør, kom man ud med røde tal. 49.000 kr. var underskuddet i 2020 - og det gør ikke Dan glad, men set i lyset af en coronakrise, er det nu meget godt klaret med så lille et underskud.

- Vi er så heldige, at Faxe Kommune har betalt leje af hallen for foreninger og skoler - og havde de ikke det, så kunne vi lige så godt have afleveret nøglerne, siger Dan Dalby.

Så der hvor Faxe Hallerne har mistet rigtig mange penge er ved aflyste arrangementer, som halfester, firmafester, privatfester og entréindtægter fra den offentlige åbningstid, og hvad der ellers normalt afholdes i hallerne.

Her har man mistet omkring en halv million kroner - men har altså alligevel kunnet komme ud af 2020 med en meget beskedent underskud.