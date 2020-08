Send til din ven. X Artiklen: Ligegyldig ligestilling? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ligegyldig ligestilling?

Faxe - 17. august 2020 kl. 16:30 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den lovpligtige ligestillings-redegørelse blev for tre år siden kaldt alt fra overflødig, spild af tid og penge til »papirsfly-materiale«. 20. august skal Faxe Byråd behandle nyeste udgave af redegørelsen.

Heri kan byrådsmedlemmerne blandt andet læse, at otte ud af ti ansatte i Faxe Kommune er kvinder. Knap to ud af ti er mænd.

På specialist-niveauet er tre ud af ti mænd (67 kvinder og 31 mænd) og på chef-niveauet er syv ud af ti mænd - i rene tal er det to kvindelige centerchefer og fem mandlige.

Redegørelsen er lovpligtig, og blev senest gennemført i 2017.

På byrådsmødet 12. oktober 2017 blev ligestillingsrapporten modtaget med meget forskellige reaktioner:

- Der er ingen mangel på ligestilling i Faxe Kommune. Det er i min optik overflødig. Vi kan bare skrive redegørelsen af igen til næste år, konstaterede Steen Petersen (DF) f.eks.

- Redegørelsen er spild af tid og penge, lad os blive fri for at lave flere af den slags rapporter, tilføjede Dorthe Nybjerg (V).

- Jeg synes, vi skal anvende rapporten til papirs-flyvere. Den er ikke mere værd. Det er bureaukratisk spild af tid, faldt Steen K. Gunnarsson (V) ind.

Torsdag aften er de på den igen, byrådsmedlemmerne.

Står det til Nadia Bruun Thurø (EL), må dialogen om ligestillingen i Faxe Kommune gerne få en anden lyd. Mere sådan henad, hvad Camilla Meyer (A), sagde dengang i 2017:

- Det er et område, der er lavt politisk prioriteret. Det er mega ærgerligt. Det er jo et reelt problem, vi står med. Det bliver bare behandlet som et ikke-problem, at der er store service-områder med alt for få mænd, at der er en ledelse med for få kvinder, sagde Camilla Meyer.

- Lad os tage ansvare på os. Lad hvert udvalg sætte nogle mål. Vi kommer jo ikke længere, før vi tager ansvaret på os og sætter nogle politiske mål, tilføjede hun.

- Vi skal blive ved med at tale om ligestilling. Vi skal blive ved med at forholde os til, at der er for få mandlige pædagoger, siger Nadia Bruun Thurø.

- Nu er budgetforhandlingerne lige gået i gang. Hvorfor er jeg den eneste kvinde? Hvorfor er alle de andre gruppeformænd mænd? Kan vi gøre noget for at ændre på det, spørger hun.

- Da vi behandlede den seneste ligestillings-redegørelse kunne man få det indtryk, at den var ligegyldig. At arbejdet for mere ligestilling i Faxe Kommune ikke nytter noget. Og ja, vi vil da allesammen hellere ses som mennesker end som køn, siger Nadia Bruun Thurø.

- Men det er jo os som politikere, der skal sætte retningen for kommunen. Så hvis vi siger, at der skal stå i alle job-opslag, at vi opfordrer alle uanset køn, etnicitiet og religion til at søge, så får vi måske ansøgninger fra nogle andre end majoriteten. Vi skal da som den politiske ledelse i kommunen gå forrest og vise, at ligestilling er vigtigt. Så vores børn ikke er i tvivl om, at en mand kan være sosu og en kvinde pilot, siger Nadia Bruun Thurø.