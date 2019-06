Erhvervsdirektør Tomas Legarth og Borgmester Ole Vive kan fortsætte samarbejdet frem til 2022. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Lige nu: Business Faxe får ny kontrakt med kommunen

Faxe - 14. juni 2019 kl. 12:58 Af Morten Chas Overgaard

Business Faxe fortsætter som leverandør den kommunale erhvervsservice og erhvervsudvikling de kommende år. Borgmester Ole Vive (V) har høje forventninger ser frem til et godt samarbejde på kommunens og erhvervslivets vegne.

- Det er vigtigt, at erhvervsservice og udvikling nu er på plads for de kommende tre år. Min forventning er et markant løft på området. Arbejdstøjet skal for alvor på for at fremme alle de strategiske områder, som byrådets erhvervsstrategi peger på. Det er et arbejde jeg og byrådet ser frem til at følge tæt, og det er et område, som kommunens samlede erhvervsliv også har høje forventninger til, siger borgmester Ole Vive i en pressemeddelelse.

Bestyrelsesformand i Business Faxe, Sten Corfix Jensen er naturligvis glad for, at Business Faxe kan fortsætte samarbejdet med kommunen, og han mener, at det giver rigtig god mening.

- Kontrakten betyder, at vi har et godt fundament til at fortætte det gode arbejde. Vi har de seneste år skabt en organisation og nogle arbejdsgange, der fungerer, og så svarer Faxe Kommunes erhvervsstrategi til den strategi, vi selv har for de erhvervsdrivende, så setuppet passer rigtig godt, siger han.

Et af de steder, hvor Business Faxe skal gøre en målrettet indsats, er på turisme-området, hvor Ole Vive mener, der er potentiale for udvikling.

- Ud over erhvervsservicen skal Business Faxe samarbejde med Erhvervshus Sjælland om den mere specialiserede erhvervsservice, ligesom de skal afstemme aktiviteter omkring turismen sammen med VisitSydsjælland-Møn. Turismen er i fortsat vækst og fokus i vores skønne hjørne af Sjælland, så også her er indsatsen vigtig. Faxe Kommune har et kæmpe potentiale - ikke mindst på grund af vores placering på Sjælland. Det potentiale skal foldes ud og være synligt, så vi oplever reel vækst i vores område, siger Ole Vive.

Hos Business Faxe er de klar til at fortsætte arbejdet, og med en ny kontrakt kan de med ro på bagsmækken sætte gang i flere langsigtede indsatser.

- Vi har nogle projekter i støbeskeen, som vi ikke kunne nå at færdiggøre inden kontraktens udløb den 30. september, og dem skal vi have gang i nu, lyder det fra Sten Corfix Jensen.

Processen omkring udbuddet er blevet udskudt flere gange, og det har skabt nogle uenigheder. Senest har både Sten Corfix Jensen og erhvervsdirektør i Business Faxe, Tomas Legarth, kritiseret Faxe Kommune for ikke midlertidigt at forlænge kontrakten med erhvervsforeningen for at give medarbejderne arbejdsro, men Sten Corfix Jensen mener ikke, at det vil være et problem fremadrettet.

- Om noget tror jeg, det gør begge parter skarpere på, at der frem mod næste udbud af kontrakten skal være en afklaring senest seks måneder før kontraktens udløb, for det er i både vores og kommunens bedste interesse siger han.

Udover Business Faxe var der to andre foreninger, der havde budt på opgaven, men Business Faxe sikrede sig kontrakten, der løber frem til den 30. september 2022.