- Tryksår, dehydrering og fald er farligt for patienten. Derfor er det vigtigt, at personalet forbygger disse problematikker, at de har de rette sundhedsfaglige kompetencer, og at de noterer i journalen, så alle omkring patienten kan tilgå den viden, siger oversygeplejerske og sektionsleder Lone Lind fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Foto: Peter Andersen

Lev-Vels fejl med medicin kunne have skabt alvorlige skader

Styrelsen for Patientsikkerhed svarer på, hvorfor det er alvorligt, når sundhedspersonale fejldoserer medicin efter at Sjællandske Medier i forrige uge bragte en artikel om den private hjemmepleje Lev-Vel, som leverer pleje og behandling til Faxe Kommunes borgere.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her