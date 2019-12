Send til din ven. X Artiklen: Lev-Vels fejl med medicin kunne have givet alvorlige skader Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lev-Vels fejl med medicin kunne have givet alvorlige skader

Faxe - 27. december 2019 kl. 13:13 Af Alexandra Mollerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sidste uge bragte DAGBLADET og Sjællandske sagen om den private hjemmepleje Lev-Vel, som leverer pleje og behandling til Faxe Kommunes borgere. De har fra november 2018 haft adskillige påbud, fordi de blandt andet har fejldoseret medicin og sjusket med dokumentationen i patienternes journaler.

I et interview svarer oversygeplejerske og sektionsleder Lone Lind fra Styrelsen for Patientsikkerhed på, hvorfor behandlingssteder overhovedet får påbud, og hvornår sjuskefejl er til fare for patienternes sikkerhed.

Hvorfor er patientsikkerheden i fare, hvis der er uoverensstemmelse mellem antal tabletter på medicinlisten og antallet i doseringsæsken?

- Som udgangspunkt er medicinfejl altid potentielt alvorlige fejl. Det bliver særligt alvorligt med fejl i medicindoseringen, når det drejer sig om risikosituationslægemidler. Et eksempel kan være, at en pille der kun skal gives til patienten én gang om ugen, i stedet bliver givet en gang om dagen ved en fejl. Det kan have alvorlige konsekvenser for patientens liv, siger Lone Lind.

- Ved uoverensstemmelser mellem medicinlisten og doseringsæsken, kan det dreje sig om to forskellige fejl. Den første kan være, at man ikke har opdateret medicinlisten og dermed ikke har styr på, hvad lægen har ordineret. Den anden fejl kan være, at listen er rigtig, men at man har lagt forkert medicin i doseringsæskerne. Medicinhåndtering er en kompliceret proces med mange forskellige trin og forskellige sundhedsfolk involveret.

Hvorfor er det til fare, hvis medicinen ikke noteres i patientjournalen?

- Det kan være til fare for patientsikkerheden, hvis medicin ikke noteres i patientjournalen, fordi det kan have alvorlige konsekvenser, hvis en patient enten får for meget medicin, forkert medicin eller medicin på forkerte tidspunkter.

Hvorfor får et behandlingssted et påbud?

- Et behandlingssted kan få et påbud, hvis vi vurderer på et tilsynsbesøg, at der er større eller kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden. Et påbud er en juridisk sanktion, der pålægger behandlingsstedet at opfylde visse patientsikkerhedsmæssige krav.

Hvis et behandlingssted med påbud bliver frataget en opgave, som ellers var under påbud, frafalder påbuddet så automatisk?

- Nej, så vurderer vi, hvem der varetager opgaven i stedet. Vi stiller os ikke tilfredse, medmindre vi er sikre på, at nogle andre har overtaget opgaven. I den endelige afgørelse bliver det så skrevet ind, at hvis behandlingsstedet igen skal varetage den givne opgave, så vil der komme et påbud igen, indtil vi kommer ud og ser, om de kan klare opgaven.

Lev-Vel er i november 2019 blevet frataget en del opgaver af Faxe Kommune, som betyder, at de eksempelvis ikke længere doserer medicin.

De har fredag den 13. december haft endnu et tilsynsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor de i følge direktør i Lev-Vel Lene Bång Jensen har fået strøget alle påbud.

Tilsynsrapporten er dog endnu ikke tilgængelig.

