Las Vegas Night

Las Vegas Night viger ikke tilbage for corona, for når man holder fest i gågaden, kan man godt holde afstand.

- Vi har sørget for, at musikken kun spiller i højtalerne og ikke fra et telt, så folk ikke bliver fristet til at stimle sammen, og så har vi opfordret alle de handlende til at tage de nødvendige forholdsregler, siger Channie Lassen, der er formand for Haslev Handelsstandsforening.