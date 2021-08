Se billedserie De handlende i Jernbanegade blev mødt med både gode tilbud og lidt godt for øjet til Las Vegas Night fredag aften. Foto: Kathrine Harvey

Las Vegas Night - lidt langt fra Las Vegas

Faxe - 27. august 2021 kl. 21:22 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Stars and Stripes blafrede side om side med Dannebrog og vimplerne med de amerikanske flag gjorde sit til at sætte scenen for de handlende i Jernbanegade i Haslev fredag aften, hvor butikkerne traditionen tro holdt længe åbent og lokkede kunderne med alt fra spil om priser til gode deals.

De amerikanske dollargrin trillede gennem gaden og brummede om kap med Little Richards Good Golly Miss Molly i højtalerne, der var sat op langs butikkerne.

Alligevel manglede der noget til at skabe den ægte amerikanske stemning, som butikkerne ellers har formået at skabe i stor stil ved arrangementet andre år.

Der var langt færre af de skinnende amerikanerbiler, end andre år, og rodeotyren plejer at være en synlig del af gadebilledet denne aften. Den var dog blevet hjemme i stalden i år.

Bemærkelsesværdigt var det også, at der i et valgår med kun to måneder til valgstederne åbner kun var begrænset med partisoldater med flyers ude og kapre stemmer. Avisens udsendte kunne tælle to partier repræsenteret, Nye Borgerlige og Socialdemokratiet, men det kan være andre stødte til festen i gaden senere på aftenen.

Det giver måske god mening at skabe muligheden for at restauranterne i Jernbanegade og de tilstødende gader kan modtage de sultne handlende inden døre i stedet for ved boder i gågaden, men der er nu også noget ved grillede burgere på åben gade, som bare giver den der ægte amerikanske stemning et nøk opad. Boderne med mad i gaden var der ikke mange af - dem der var bød på snacks.

Alligevel så de handlende ud til at hygge sig, og butikkerne havde også gjort deres for at få handler i hus med slagtilbud og synlige skilte herme i vinduer og ude på gaden, og dét er måske i virkeligheden også det vigtigste sådan en aften, som jo i sidste ende står i butikkernes, og ikke amerikanernes, tegn.