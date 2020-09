Se billedserie »Tillykke« lyder det igen og igen, når Lars Jensen møder medarbejderne på Royal Unibrew. Han har været en del af bryggerikoncernen i 26 år. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Lars fra Næstved er blevet direktør for det hele Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lars fra Næstved er blevet direktør for det hele

Han søgte Royal Unibrew, fordi han ikke magtede »sådan en stor koncern«. Og fordi han vidste, at hans fremtid lå i »noget med økonomi«. Godt 26 år senere blev handelsskole-studenten fra Næstved administrerende direktør for landets næststørste bryggerikoncern

Faxe - 06. september 2020 kl. 08:00 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var 200 ansøgere til de fire stillinger som økonomi-elever hos Bryggerigruppen i Faxe dengang i begyndelsen af 1990'erne. Lars Jensen kom med sit eksamensbevis fra Næstved Handelsskole. Havde også været til samtale hos sukker-producenten Danisco.

- Men jeg kunne bare mærke, at jeg ikke magtede sådan en stor koncern, som Danisco var. Bryggerigruppen, som Royal Unibrew hed dengang, tiltalte mig mere. Var overskuelig på en anden måde, fortæller Lars Jensen.

Han ville gerne have vist rundt inde i produktionen på Royal Unibrew. Men det er på grund af corona lukket land - selv for den nyudnævnte administrerende direktør for det hele.

I stedet tager vi en spadseretur rundt mellem bygningerne på Faxe Allé. Udgangspunktet er administrationsbygningen »på den anden side af vejen«. De samme bygninger, som rummede hans elevtid.

Planøkonomi Efter elevtiden fik Lars Jensen et barsels-vikariat og rykkede derfra ind i afdelingen med det mundrette navn planøkonomi.

- Det var her, vi var med til at lægge budgetterne. Og følge op på, om de så også blev indfriet, fortæller han.

Fire år med fingrene nede i de strategiske tal skræmte ikke den unge Lars Jensen. I stedet tog han en HD på CBS ved siden af jobbet.

- Det var jo, fordi jeg vidste, at jeg ville »noget med økonomi«, at jeg overhovedet kom hertil. Det var en økonomi-afdeling eller en bank. Og det var bare sjovere at være her, konstaterer Lars Jensen.

En dannelsesrejse Uden for landets grænser drikkes også både øl og læskedrikke. Og uden for Nordeuropa er Italien det største marked. Sådan var det også i 2000, da Lars Jensen fik en unik mulighed: At blive ansat som finanscontroller i netop Italien.

- Jeg fik et intensivt italiensk-kursus inden jeg tog afsted, og det første år dernede læste jeg italiensk to aftener om ugen, fortæller Lars Jensen.

Efter kort tid bliver Lars Jensen - der altså stadig var i 20'erne - økonomidirektør i Italien. Da han kom retur til Faxe efter knap tre år i Italien, fik han ansvaret for finans-controller-afdelingen.

- Jeg har aldrig tænkt mig selv som et karriere-menneske. Men når jeg kigger tilbage, kan jeg godt se, at jeg nok altid har søgt indflydelse. Jeg sad også i elevrådet i skolen og på handelsskolen - og i skolebestyrelsen, husker Lars Jensen.

Langsomt og hurtigt Duften af malt fortæller, at vi stadig er på Lars Jensens arbejdsplads gennem 26 år. I den vestligste ende af komplekset er det indledende jord-arbejde i gang til Royal Unibrews kommende, store højlager.

Længst oppe mod Nørregade får vi lov til at gå ind i haven ved Nikolines stråtækte hus. Det var her, hun og Conrad bryggede de første øl for over 100 år siden. Nabobygningen, der engang var første stop på de populære offentlige rundvisninger, står også endnu. Komplet med den blå baldakin med påskriften »Besøgende«.

Lars Jensen er - med sin søns formulering - nu »chefen for det hele«. Alle bygningerne, alle varemærkerne, alle medarbejderne, hele produktionen. Alt.

Det var egentlig bestyrelsesformand Walther Thygesens tanke, at tiltrædelsen som CEO skulle være sket tidligere. Men så kom corona.

- Jeg tror på tankegangen om at hyre langsomt og fyre hurtigt. At være grundig inden man ansætter - og så til gengæld afskedige, hvis tilliden er væk, siger Lars Jensen.

- Til gengæld kan jeg her på bagkanten af corona-udbruddet glæde mig over, at alle stod sammen. Tilbød løsninger, satte sig selv i spil for at vi kunne komme igennem, siger Lars Jensen.

De store linjer Han har været medlem af den meget lille direktion i Royal Unibrew siden 2011, de første mange år som finansdirektør, CFO, de seneste måneder som driftsdirektør, COO. Han afløser Hans Savonije, der har været administrerende direktør siden september 2017.

- Jeg har for længst vænnet mig til at mit arbejde skal måles i om jeg har været med til at skabe klarhed; om jeg har været med til at hjælpe organisationen frem, siger Lars Jensen.