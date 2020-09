De fire mand blev idømt lange fængselsstraffe.

Lange straffe for gruppevoldtægt 15-årig pige

Det blev til lange fængselsstraffe for alle de fire tiltalte, da de fredag blev dømt for gruppevoldtægt mod en 15-årig pige i et skur på Sofiendalskolen i Haslev.

Faxe - 25. september 2020 kl. 16:12 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen

Tre mænd på 19 år og en mand på 17 år blev alle idømt lange fængselsstraffe for på skift at have voldtaget en 15-årig pige i et mørkt skur på Sofiendalskolen i Haslev.

Dommeren lagde vægt på den 15-åriges forklaring og på forklaringen fra både hendes mor og hendes lidt yngre veninde.

Domsmandsretten mente at vennernes forklaringer passede dårligt overens, og lagde vægt på, at en af vennerne havde forklaret i retten, at en af de andre havde forsøgt at få vennerne til at afstemme deres forklaringer.

I forbindelse med strafudmålingen tog retten udgangspunkt i en straf på mellem to år og seks måneders fængsel og tre års fængsel, men straffen for de fire gerningsmænd blev altså højere, fordi de havde været flere om voldtægten.

Den første af de 19-årige gik ifølge dommen ned i skuret sammen med den 15-årige, hvor han lagde en hånd på hendes lår. Hun sagde fra, men den 19-årige fik hende alligevel overtalt til at tage tøjet af. Herefter eskalerede situationen, da den 17-årige og de to andre 19-årige dukkede op i skuret.

Den første og anden af de 19-årige voldtog pigen på skift, mens den sidste af de 19-årige optog mindst en video af voldtægten.

Dommeren takserede voldtægten til fire års fængsel til den første 19-årige, og tre år og seks måneders fængsel til de tre andre. Den 17-årige blev desuden udvist af Danmark for bestandigt.

På sidstedagen blev temaet, hvorvidt det, der udspillede sig i skuret var frivilligt, eller om den 15-årige pige havde sagt fra, og her lænede retten sig altså op ad anklagerens udlægning af sagen.

- De tiltalte havde meget travlt med at sige, at hun bare kunne løbe eller gøre modstand, men hvis jeg som 15-årig stod i et skur med fire ældre mænd, der voldtog mig, så ville jeg også være bange for at sætte mig fysisk imod. Hun siger nej, og hun siger, at hun vil hjem. Det er nok, lød det i proceduren fra anklager Charlotte Skovmand, der altså fik domsmandsretten til at dømme de fire mænd.

Alle fire mænd ankede dommen på stedet.

