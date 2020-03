- Vi er i en situation, hvor det er svært at forudsige, hvordan situationen udvikler sig i den kommende tid, fortæller Jørgen Petersen. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Landboforening udsætter generalforsamling: - En særlig situation Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Landboforening udsætter generalforsamling: - En særlig situation

Faxe - 14. marts 2020 kl. 07:21 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bestyrelsen i Østdansk Landboforening har valgt at udsætte den berammede generalforsamling 17. marts 2020 på ubestemt tid.

- Det sker på baggrund af, at den danske regering har iværksat markante foranstaltninger for at hæmme spredning af coronavirus. Det betyder, at vi er i en ganske særlig situation, siger foreningens formand Jørgen Petersen, der på forhånd har meldt ud, at han ikke vil modtage genvalg efter 31 år som formand og 35 år som bestyrelsesmedlem.

- Østdansk Landboforening har et ansvar for at sikre vores medlemmers behov i den kommende tid. Rådgivning og service forsætter i det omfang, det kan lade sig gøre. Vi henstiller dog til, at man kontakter vores medarbejdere på telefon eller e-mail i den kommende tid. Medarbejderne vil forsat være til rådighed, men det vil i videst muligt omfang foregå online. Kun absolut nødvendige kundemøder vil blive afholdt, siger Jørgen Petersen, der ligesom foreningens øvrige ledelse fortsat varetager deres hverv frem til den kommende generalforsamling, hvor næstformand Ole Elbæk har meldt sig som formandskandidat.

Anmeldte besøg For at mindske smitterisikoen hos medarbejderne henstiller Østdansk Landboforening til, at uanmeldte besøg undgås på Center Allé 6 i Rønnede i den kommende tid, hvor det fortsat er muligt at aflevere materiale til bogføring eller lignende i postkassen, ligesom telefonopkald besvares.

- Vi er i en situation, hvor det er svært at forudsige, hvordan situationen udvikler sig i den kommende tid. Vi følger situationen nøje og hvis der sker ændringer, vil det fremgå af nyhedsbrev og hjemmeside. Vi håber på jeres forståelse og ser frem til, at kunne betjene jer under normale betingelser, siger Jørgen Petersen.