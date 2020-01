Udover mosasauren, der her ses en skeletkopi af fra et fund i Maastricht, så levede der masser af hajer i urhavet. - En haj udvikler mellem 10.000 og 20.000 nye tænder i dens levetid, så det ville give mindre arbejde til de dyre tandlæger, hvis vi fik nogle af hajernes gener, bemærkede museumsinspektør Jesper Milàn og høstede en hjertelig latter. Foto: Anders Ole Olsen

Læserne var begejstrede for geomuseet

- Faxe-kalken med korallerne i er hård som sten, og den kan pudses op, så den ligner rigtig marmor. Det så Tietgen, og det blev hans handelsmæssige genistreg, at kalde det Faxe Marmor. Marmorkirken var kun bygget op til tre-fire meters højde, og byggeriet havde stået stille i hundrede år, da han opkøbte ruinen og byggede den færdig i Faxe Marmor, fortalte Jesper Milàn onsdag formiddag, da han viste Sjællandske Mediers læsere rundt i Geomuseum Faxe, hvor han er museumsinspektør, geolog og dinosaurekspert. Udsigten, fra museets store vinduer udover det særprægede landskab nede i Danmarks største menneskeskabte hul på 150 hektar i 45 meters dybde, var ny for de fleste af læserne.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her