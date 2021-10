Vand svarende til indholdet af 220.000 halvanden liters Faxe Kondiflasker fossede ud under et brud på en vandledning i Haslev. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Læk på 220.000 halvanden liters kondivand i døgnet

Faxe - 13. oktober 2021 kl. 13:35 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Fredag 1. oktober kom der et alvorligt brud på en vandledning nær Vængerne, Maglemosevej og Peberkildevej i Haslev, oplyser Faxe Forsyning på sin Facebook-profil.

Driftsfolkene i vandforsyningen arbejdede hårdt for at finde bruddet, og først mandag i sidste uge lykkedes det dem at lokalisere det.

Bruddet blev sporet til et stræk på Maglemosevej, som nu er taget ud af drift.

- Vi opdagede bruddet via vores overvågning om morgenen lørdag 2. oktober. Via overvågningssystemet kunne vi se, at utætheden var opstået sent fredag aften den 1. oktober. Lørdag formiddag var vandforsyningen ude og køre gader og stræder igennem i området - dog uden at kunne konstatere vand, der kom op. Normalt vil brud eller utætheder med så relativt store mængder af vand komme op til overfladen eller husstande altså forbrugerne mangle vand eller have lavt vandtryk. Men ingen manglede vand, og vi fik ingen meldinger om lavt vandtryk eller noget som helst, fortæller Henning B. Andersen, driftchef på vandforsyningen, der sorterer under Faxe Forsyning.

Tre husstandes årsforbrug

De fire døgn, lækken varede, fossede store vandmængder ud. Omkring 330 kubikmeter vand i døgnet.

- Det svarer til eksempelvis 220.000 halvanden liters kondivand eller tre almindelige husstandes årsforbrug af vand, eller et svømmehalsbassin med cirka 500 kubikmeter vand, forklarer Henning B. Andersen.

En vandsprængning og utæthed af den størrelse kan fjerne store mængder af materialer under befæstning og asfalt til stor fare for trafikken med mere. Derfor var det vigtigt at få lokaliseret bruddet så hurtigt som muligt, forklarer Faxe Forsyning i opslaget på Facebook.

Brud på ringforbindelse Henning B. Andersen forklarer videre, at vandforsyningens ledningsnet er sektioneret i 12 distrikter (områder), hvor der er placeret målerbrønde, der måler vandforbruget i hvert område.

Disse målerbrønde sender målingerne ind til forsyningens computer hver morgen. Her kan man så blandt andet kan følge udviklingen i forbrug og nattimeforbrug. Nattimeforbruget skal som udgangspunkt helst tilnærme sig nul.

- Mandag tidligt om morgenen var vandforsyningen ude med tre mand og dele det målte område ved at lukke ventilerne af. På den måde kan man afskære de enkelte veje og gader. Samtidigt blev måleren aflæst for at se ændringer i forbrug, når den enkelte gade blev lukket fra, siger Henning B. Andersen.

I forbindelse med denne manøvre lykkedes det til sidst at spore utætheden.

- Bruddet var på en større ringforbindelse uden forbrugere på, og det pågældende ledningsstykke er nu taget ud af drift. Vi afventer en termofotografering af strækket en kølig morgen, da der ingen spor af utætheden er på overfladen og samtlige kloakdæksler i området har været lettet og tjekket for vand, siger driftchefen.

Hvad koster sådan en læk i kroner og øre?

- Det er svært umiddelbart at gøre op. Selve produktionsprisen er jo reelt set kun lidt el, og da vandforsyningen under Faxe Forsyning har et meget lavt vandspild, er der ingen strafafgift. Det lave vandspild sikres ved, at cirka 80 procent af Faxe Vandforsynings ledningsnet er overvåget via sektionsopdelinger af ledningsnettet. Det vil sige, at specielt nattimeforbruget overvåges og større utætheder normalt hurtigt findes og skaden udbedres, siger driftschefen.