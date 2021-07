Se billedserie Henrik Storm, Tina Smedegaard og deres seks børn har drevet Lægårdens Camping igennem de seneste 21 år. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Lægårdens Camping er sat til salg

Faxe - 23. juli 2021 kl. 13:57 Af Nikolaj Rasch Skou

Lægårdens Camping er sat til salg, fordi Tina Smedegaard og Henrik Storm vil prøve noget nyt.

Børnene er vilde med at klappe geder og ae kaninernes unger i Lægårdens Mini Zoo, hvor der også bor høns, ænder, zebrafinker, hængebugsvin, æsler og den store broholmer-hund, Liva, som færdes roligt og hjemmevandt iblandt børn og voksne på hele campingpladsen.

Lægårdens Camping har været ejet af Tina Smedegaard og Henrik Storm i de seneste 21 år. De overtog den 230 enheder store plads sammen med den langt mindre Karise Camping efter hendes far, Olaf Olsen, og samdriften ophørte i 2007, da Karise Camping på hjørnet af Skolegade og Gimlingevej blev omdannet til boligområde.

Tina Smedegaard har altid boet på Lægården, der var en landbrugsejendom, som blev til campingplads. Det er her, hendes og Henriks seks børn er vokset op. Og de har allesammen været på lønningslisten, når der skulle vaskes toiletter, fodres dyr, slås græs og passes reception og butik.

Nyt liv på vej I dag er læser Lisa medicin i Odense. Jeppe er VVS-installatør i København og Ane uddanner sig til social- og sundhedsassistent. Ane, Aske, Lærke og Johanna bor stadig hjemme, og med to huse på 365 og 250 kvadratmeter har storfamilien, der også tæller Tinas mor, rigeligt med plads.

Men nu er tiden kommet til, at familien Smedegaard og Storm gerne vil prøve noget nyt.

- Vi vil sælge pladsen, imens vi kan, siger Tina Smedegaard.

- Det skal ikke være, når vi er blevet gamle eller syge, så vi ikke kan holde den i den stand, den er, supplerer Henrik Storm.

- Vi sat Lægården til salg i torsdags, og vi håber at finde de helt rigtige købere. Det kunne være flere familier, eller nogen der fx vil drive bed and breakfast i den ene bolig. Der er rigtig mange muligheder. Det kunne også være en kok, for vi har et stort køkken og en festsal til 120 gæster på campingpladsen, fortæller Tina Smedegaard.

Ingen af dem har konkrete planer for, hvad der skal ske fremover, men de vil begge to gerne nå at prøve noget helt andet, før de skal på pension.

- Det er jo det hele, som vi kommer til at skifte ud på én gang. Vores job og vores hjem. Det er en stor beslutning, som har modnet sig over snart et år, siger Henrik Storm, der stammer fra Toksværd.

- Vi ved slet ikke, hvor vi kommer til at bo. Det kunne godt blive et sted på Midtsjælland, men det bliver nok ikke i et villakvarter, for vi har stadig brug for god plads, siger Tina Smedegaard.

Og det er nok klogt. For udover de mange børnebørn, der formentlig er på vej, så har Henrik Storm en temmelig pladskrævende hobby: Han samler på traktorer.

Pladsen kan udvides Lægårdens Camping vandt Camping2be Award i 2019 iblandt 3500 andre europæiske campingpladser.

Efter en brand i 2018 blev campingpladsens butik udvidet til »Shoppen«, der er en stor dagligvarebutik med spisested, bageri, baristakaffe, pakkeshop, brugskunst, udstyr til hunde og katte og alt det, som campister og lokalbefolkningen har brug for.

Campingpladsen er pæn og hyggelig overalt, og før coronaen kom, var der var der musik- og sommeraktiviteter for børn hele sommeren på Lægårdens Camping, som er åben året rundt for fastliggere.

Lægårdens Camping har seks mobile-homes, seks hytter, 230 campingpladser og en fastliggerprocent på 75.

I lokalplanen fra 2010 er der desuden givet tilladelse til yderligere 170 pladser, så det samlede antal kan komme op på 400 enheder.

Campingpladsens nuværende areal er 8,9 hektar, og pladsen komme helt op på 14,3 hektar.

Hvis de nye ejere ikke vil lave flere pladser, så kan der etableres nye spændende aktiviteter. Det kunne være klatrebaner, mountainbikespor, en større hundeskov, shelterpladser eller noget helt andet på de 5,4 hektarer, som i dag er græs omkranset af høje træer.

Lægårdens Camping har en ejendomsværdi på 13,2 millioner kroner. Udbetalingen er fastsat til 2,5 millioner kroner og den udbudte salgspris oplyses ved henvendelse til Campingmæglerne, der står for salget.