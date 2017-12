Karl-Ove Jørgensen, en af ildsjælene bag initiativet om at få fibernettet udbredt i faxe Ladeplads, anslår, at man pt. er nået op på omkring 300 tilmeldte husstande. Tallet skal op på 400, før Fibia vil starte gravemaskinerne og rulle ledningerne ud. Foto: Per Jensen Foto: Per Jensen

Ladepladsen kører på for at få fiberen i hus

Faxe - 11. december 2017 kl. 13:51 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sidste uge afholdt Fibia orienteringsmøde om fibernet på Hylleholt skole. Søndag var Fibia-bilen kørt i stilling ved p-plads hos SuperBrugsen. I aften er der endnu et infomøde om fibernet i Huset, og torsdag holder Fibia-bilen så ved Netto.

En række ildsjæle kæmper en brav kamp mod uret, for tiden er ved at være knap, hvis bysamfundet skal have fiberforbindelsen i hus. Fibia har stillet som krav, at 400 husstande i Faxe Ladeplads skal have tilmeldt sig inden 15. december, for at fiberforbindelsen bliver etableret.

Tidligere brugsbestyrelsesformand Karl-Jørgen Ovesen er en af de ildsjæle, der kæmper for at få aftalen i hus om fibernet i Faxe Ladeplads.

- Der stod fire mand høj, inklusiv Fibias fiberkonsulent, i brugsen i går fra klokken 11 til 14. Det var meningen, at interesserede kunne møde dem på p-pladsen, hvor de så kunne høre nærmere, men han kunne ikke få sin bil til at virke, så brugsen inviterede ham i stedet indenfor i butikken, hvor systemet kom op at køre. På den måde kunne kunderne slippe for at stå ude i kulden, og det var overraskende at se, så mange der var interesserede i at høre om fibernettet. Hvis alle dem, der efterhånden har givet sig til kende som varme fortalere for at få fibernettet til faxe Ladeplads også får lettet sig og går ind og tilmelder sig fibernettet på Fibias hjemmeside, så bliver det faktisk til noget. Jeg tror stadig på det, siger han.

Og interessen har da også været støt stigende de seneste uger, i takt med, at mere og mere information om fibernettet er nået ud til husstandene i Faxe Ladeplads.

- Det gik lidt langsomt med information i starten, men jeg tror, vi når det. Selv om der på Fibias hjemmeside lige nu står, at der er små 200 tilmeldte, så er siden ikke opdateret siden fredag, og jeg er ret sikker på, at vi reelt set er oppe omkring 300 tilmeldte nu, siger Karl-Jørgen Ovesen.

Hvis man først nu har meldt sig som interesseret i fibernet, men stadig føler, at man ikke er klædt godt nok på med information om tilbuddet, så er der mulighed for at møde op i Huset, Hovedgaden 40, i Faxe Ladeplads, i aften klokken 19.00. Kan man ikke deltage her, så er Fibia-bilen på plads ved Nettos p-plads klokken 16.00-18.00 på torsdag, 14. december.

Der er sidste frist for at melde sig til fibernet i Faxe Ladeplads på Fibias hjemmeside 15. december.

