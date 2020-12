Hvis man kan undgå det, bør man blive væk fra genbrugspladsen i julen, siger AffaldPlus. Foto: Steen Knarberg

Send til din ven. X Artiklen: Lad affaldet ligge til efter nytår Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lad affaldet ligge til efter nytår

Faxe - 25. december 2020 kl. 10:42 Af Anders Holt Kontakt redaktionen

Her i juletiden har mange af os ekstra affald, vi gerne lige vil køre på genbrugspladsen. Andre får lige brugt en fridag på at rydde op og køre væk eller har en kæmpe bunke liggende, når der er ryddet ud under juletræet.

Men for at mindske risikoen for kø og unødvendig kontakt med andre mennesker, opfordrer AffaldPlus os til først at tage på genbrugspladsen efter nytår. Eller gemme affaldet, til der igen bliver hentet storskrald.

- Vi håber, at mange af vores kunder vil følge vores råd om ikke at tage på genbrugspladsen i juleferien, siger John Kusz, der er direktør i AffaldPlus.

Stadig åben Det er specielt pap, glas, flamingo og gavepapir og bånd, som mange gerne vil have væk hurtigt. Og genbrugspladserne er da også åbne. AffaldPlus beder dog om at overveje først at komme med affaldet en dag i januar. Gerne en hverdag. Så risikerer vi ikke at skulle holde i kø og opleve trængsel ved containerne. Samtidig mindskes kontakten mellem kunder og ansatte og risikoen for spredning af corona. Hvis du alligevel kommer på genbrugspladsen, så husk at spritte af og holde afstand, siger John Kusz.

- Det er nemlig lige nu, at vi alle skal stå sammen - med afstand - for at sikre, at vi og andre ikke bliver smittet, siger han.

Genbrugspladserne er åbne, men PlusButikker og PlusByg holder lukket mellem jul og nytår.