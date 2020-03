LOF aflyser al undervisning

- I LOF Haslev viser vi også samfundssind, og derfor vil vi følge statsministerens opfordring. Det betyder, at jeg har besluttet - efter anbefaling fra LOF's Sekretariat og forretningsudvalg - at meddele, at al undervisningsaktivitet er lukket i foreløbigt 14 dage, forklarer Claus Kronborg, afdelingsleder i LOF i Haslev.

Udmeldningen betyder, at deltagerne vil få deres undervisning på et senere tidspunkt, og at underviserne vil skulle forestå undervisningen på et senere tidspunkt i dette forår. Undervisningen på hold og aktiviteter udsættes således fra i dag 12. marts og 14 dage frem til og med fredag den 27. marts.