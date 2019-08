I et netop vedtaget forslag i børn- og læringsudvalget, vil formand Mikkel Dam have undersøgt muligheden for, at forældre i fremtiden kan vælge at få støtte fra kommunen for at passe deres egne børn frem for at benytte sig af de kommunale dagtilbud. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: LA: - Forældre skal have friheden til at vælge selv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

LA: - Forældre skal have friheden til at vælge selv

Faxe - 07. august 2019 kl. 18:17 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Faxe Kommune kan din nabo modtage tilskud fra kommunen for at passe dine børn, hvis du fravælger de kommunale dagtilbud, men du kan ikke selv få tilskud, hvis du vælger at holde børnene hjemme. Det er forkert, mener formand for børn- og læringsudvalget, Mikkel Dam (LA).

På seneste møde i udvalget foreslog han derfor, at man gør det muligt for forældre at modtage tilskud, hvis de vælger at passe børnene selv frem for at sende dem i børnehave.

- Det er egentlig et frihedsforslag. Vi vil gerne give forældrene mulighed for at vælge det tilbud, der er mest rigtigt for deres børn, siger han.

Forslaget kommer på baggrund af den nye Dagtilbudslov, der ifølge Mikkel Dam fjerner nogle af argumenterne mod hjemmepasningsordningen.

- Hjemmepasning har været et tilbud tidligere, men man så, at der var mange med anden etnisk herkomst end dansk, som benyttede sig af det. Det gav anledning til nogle problematikker, for man vil rigtig gerne have at netop den gruppe får nogle dansk-kundskaber og bliver integrerede. I den nye Dagtilbudslov står der, at hovedsproget i private pasningsordninger skal være dansk, og dermed synes vi, det er et oplagt tidspunkt til at kigge på, om man ikke skulle give forældrene den her mulighed tilbage, siger Mikkel Dam.

På mødet besluttede flertallet, at administrationen skal arbejde videre med forslaget, selvom Socialdemokratiet og SF stemte imod.

- Vi mener ikke, at det er kommunens opgave at betale folk for at passe deres børn derhjemme. Vi giver et pædagogisk tilbud, som vi mener er rigtig godt, og hvis folk vil passe deres egne børn, så må de gøre det, men det mener vi ikke er kommunens opgave at finansiere, siger Knud Erik Hansen (S).

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted, Dagbladet Køge og i Sjællandske Næstved onsdag den 7. august.

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: www.sn.dk/kobeavis