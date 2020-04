Brandvæsenet kørte med fuld udrykning, da der blev meldt om brand i et rækkehus i Kongsted.

Kvinde reddet ud af brand

Et rækkehus i Kongsted ved Rønnede gik søndag aften i brand. Brandvæsenet blev kaldt ud klokken 20.33, med melding om husbrand, forklarer indsatsleder Klaus Simonsen fra Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

Heldigvis var et ungt par kommet forbi huset på det rette tidspunkt.

- Der er nogle yngre borgere der hører hendes røgalarm, og som ser, at der kommer røg ud af vinduerne. De får så hjulpet hende ud af huset, siger han og uddyber:

- Hun har været heldig, det var sent på aftenen. Det yngre par som reddede hende, var tilfældigvis ude at gå tur med deres barn, som sad i klapvogn, fortæller han.

Den ældre dame blev efterfølgende kørt til observation for røgskader, indsatslederen ved dog ikke, om hun er blevet udskrevet igen.

Kørte med fuld udrykning

Fire udrykningskøretøjer kørte ud for at slukke branden, der ikke nåede at brede sig synderligt.