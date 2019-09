Kunstgræsset styrker SØS

- Der var 19 piger for et år siden, og nu har vi 24. Det er Sjællands største fodboldlinje for piger på en efterskole. Det er med til at sælge skolen godt på landsplan. Sjælland eksporterer mange fodboldpiger over Storebælt, og der kommer ikke ret mange den anden vej. Så klubberne på Sjælland vil gerne have, at deres spillere bliver på den her side af bæltet. Det samme gælder faktisk håndbolden, så vi giver også dem et godt tilbud med de faciliteter, vi har her, med blandt andet styrketræning. Vores niche er også det boglige med fysik, kemi og sprogfag, som man går til prøve i. Det skal været et privilegium at gå her, og de skal ville noget både med det boglige og det sportslige. 85 til 90 procent fortsætter på en ungdomsuddannelse, og det er jo de færreste, der kommer til at leve af deres sport, selvom de er meget ambitiøse, siger Rasmus Wessel Knaack, der er den ene af tre fodboldtrænere på SØS.