Smittetrykket i Faxe Kommune er det næsthøjeste på landsplan set over de seneste syv dage. Foto: Cecilie Hänsch

Kun slået af Jammerbugt: Smittetrykket er næsthøjest i Faxe

Faxe - 20. oktober 2020 kl. 10:33 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen

Inden for de seneste syv dage er 73 personer bosat i Faxe Kommune blevet konstateret smittet med corona-virus. Omregnet til »incidens per 100.000 indbyggere«, giver det et smittetryk på 199,9.

Og det er kun et mulehår under Jammerbugt Kommune, der med 80 tilfælde har et smittetryk på 208,9.

For bare halvanden uge siden lå smittetrykket i Faxe Kommune helt i bund, under 20 per 100.000 indbyggere. Men udbruddet af corona-virus blandt udenlandske håndværkere fik tallet til at eksplodere.

I løbet af halvanden uge er i alt 81 udenlandske håndværkere konstateret smittet. Imens er antallet af andre smittede i Faxe Kommune stort set nul.